Джокович побил рекорд Федерера на турнирах серии «Мастерс»
Сербский теннисист Новак Джокович вышел в 1/4 финала турнира ATP серии «Мастерс» в Шанхае.
В четвертом круге 38-летний Джокович, четвертый сеяный, победил 28-летнего испанца Хауме Муньяра, 41-ю ракетку мира, со счетом 6:3, 5:7, 6:2.
С момента введения формата в 1990 году Джокович (38 лет 133 дня) стал самым возрастным игроком, вышедшим в 1/4 финала «Мастерс», превзойдя рекорд швейцарца Роджера Федерера (38 лет 60 дней), который добился этого результата в Шанхае в 2019 году, сообщает Opta.
Следующим соперником Джоковича станет бельгиец Зизу Бергс (44-й номер рейтинга ATP).
Матчи в Шанхае проходят в тяжелых условиях (жара больше 30 градусов и высокая влажность). Из-за различных проблем со здоровьем нескольким теннисистам пришлось сняться (например, у первой ракетки мира Янника Синнера были сильные судороги).
По ходу матча с Муньяром Джоковича снова вырвало (это же случилось с ним в игре третьего круга против немца Янника Ханфмана). После поражения во втором сете серб несколько минут лежал на корте, затем брал медицинский тайм-аут.
Турнир в Шанхае с призовым фондом более $9,19 млн завершится 12 октября. Соревнования категории «Мастерс» уступают по престижности только «Большому шлему» и Итоговому турниру ATP.
