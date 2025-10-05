Синнер не смог защитить титул чемпиона «Мастерс» в Шанхае из-за судорог
Вторая ракетка мира Янник Синнер не смог доиграть матч третьего круга турнира серии «Мастерс» в Шанхае с призовым фондом $9 млн.
Синнер встречался с голландцем Таллоном Грикспором (31-й в рейтинге), выиграл у него первый сет на тай-брейке — 7:6 (7:3), во втором уступил 5:7, а в третьем снялся при счете 2:3.
Как отмечает пресс-служба ATP, у Синнера были сильные судороги в правом бедре, с которыми он боролся со второй партии.
В итоге итальянец снялся с матча, он сильно хромал, и ему потребовалась помощь, чтобы покинуть корт.
Грикспор стал первым голландцем, дошедшим в Шанхае до четвертого круга.
После матча Грикспор пожаловался на «жуткие условия» в Шанхае из-за высокой влажности, пожелал Синнеру выздоровления и признался, что не хотел побеждать таким способом.
До матча с Синнером голландец проиграл семь матчей подряд.
Синнер в 2024 году выиграл «Мастерс» в Шанхае.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Разведка Дании рассказала об инцидентах с российскими кораблями
Орбан увидел во вступлении Украины в ЕС перспективу войны с Россией
FT: Великобритания уже помогает Украине бить по России
Турция ответила на требование Трампа отказаться от покупки нефти у России
ЕС продлил санкции за «гибридные действия» России
Великий герцог Люксембурга отрекся от престола в пользу сына
ЦБ впервые оценил потенциальный вклад НДС в инфляцию
FT: Трамп поручил подготовиться к обмену данными для дальних ударов с Украиной
Пи Дидди захотел создать ИИ-проект вместе с сокамерником
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов