 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Россия. Премьер-Лига Оренбург Ростов 1 100 x 20 2 1,02 Футбол Россия. Премьер-Лига Сочи Пари НН 1 1,02 x 19 2 100 Футбол Россия. Премьер-Лига ЦСКА Спартак 1 1,03 x 15 2 100 Футбол Россия. Премьер-Лига Балтика Динамо Махачкала 1 1,05 x 12 2 100 Футбол Италия. Серия А Ювентус Милан 1 2,85 x 3,05 2 2,85 Хоккей НХЛ Флорида Чикаго 1 1,6 x 4,9 2 4,6 Футбол Сборные. Товарищеские матчи Россия Боливия 1 1,33 x 5 2 9,8 Футбол Сборные. Товарищеские матчи Россия Иран 1 1,45 x 4,1 2 8,5 Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Чехия Хорватия 1 2,95 x 3,25 2 2,45 Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Исландия Украина 1 3,2 x 3,2 2 2,35 Единоборства ММА. UFC Fight Night 261. Рио-де-Жанейро. Главный бой вечера. Лёгкий вес. 5 раундов Чарльз Оливейра Матеуш Гамрот 1 1,92 x 50 2 1,92 Единоборства MMA. UFC Fight Night 262. Ванкувер. Главный бой вечера. Средний вес. 5 раундов Ренье де Риддер Брендэн Аллен 1 1,38 x 60 2 3,15 Единоборства MMA. UFC 321. Остров Яс. Абу-Даби. Титульный бой. Тяжелый вес. 5 раундов Том Аспиналл Сириль Ган 1 1,23 x 66 2 4,4 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Верджил Ортис-мл. Эриксон Лубин 1 1,17 x 26 2 5,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,85 x 12 2 2,19
Спорт⁠,
0

Синнер не смог защитить титул чемпиона «Мастерс» в Шанхае из-за судорог

Синнер снялся с турнира «Мастерс» в Шанхае из-за судорог
Синнер снялся в третьем сете против голландца Грикспора, который до этого проиграл семь матчей подряд. Со второй партии итальянец боролся с судорогами в бедре и в итоге покинул корт, сильно хромая
Янник Синнер
Янник Синнер (Фото: Hu Chengwei / Getty Images)

Вторая ракетка мира Янник Синнер не смог доиграть матч третьего круга турнира серии «Мастерс» в Шанхае с призовым фондом $9 млн.

Синнер встречался с голландцем Таллоном Грикспором (31-й в рейтинге), выиграл у него первый сет на тай-брейке — 7:6 (7:3), во втором уступил 5:7, а в третьем снялся при счете 2:3.

Как отмечает пресс-служба ATP, у Синнера были сильные судороги в правом бедре, с которыми он боролся со второй партии.

В итоге итальянец снялся с матча, он сильно хромал, и ему потребовалась помощь, чтобы покинуть корт.

Грикспор стал первым голландцем, дошедшим в Шанхае до четвертого круга.

После матча Грикспор пожаловался на «жуткие условия» в Шанхае из-за высокой влажности, пожелал Синнеру выздоровления и признался, что не хотел побеждать таким способом.

До матча с Синнером голландец проиграл семь матчей подряд.

Синнер в 2024 году выиграл «Мастерс» в Шанхае.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Разведка Дании рассказала об инцидентах с российскими кораблями

Орбан увидел во вступлении Украины в ЕС перспективу войны с Россией

FT: Великобритания уже помогает Украине бить по России

Турция ответила на требование Трампа отказаться от покупки нефти у России

ЕС продлил санкции за «гибридные действия» России

Великий герцог Люксембурга отрекся от престола в пользу сына

ЦБ впервые оценил потенциальный вклад НДС в инфляцию

FT: Трамп поручил подготовиться к обмену данными для дальних ударов с Украиной

Пи Дидди захотел создать ИИ-проект вместе с сокамерником

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
теннис Янник Синнер ATP
Материалы по теме
Российская теннисистка Потапова досрочно завершила сезон из-за травмы
Спорт
Хачанов проиграл 237-й ракетке мира на старте «Мастерс» в Шанхае
Спорт
Даниил Медведев стартовал на «Мастерс» в Шанхае с разгромной победы
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 октября
EUR ЦБ: 95,34 (-0,3) Инвестиции, 02 окт, 18:01 Курс доллара на 3 октября
USD ЦБ: 81,01 (-0,49) Инвестиции, 02 окт, 18:01
Главный экономический советник Трампа предупредил о последствиях шатдауна Политика, 21:14
Обвиненный в расизме капитан «Краснодара» согласился на детектор лжи Спорт, 21:00
Пепперштейн, Монро, Бухло: что читать по современному искусству РБК и СберПервый, 21:00
Более 15 тыс. бегунов приняли участие в полумарафоне «Моя столица» Спорт, 20:59
Экс-министра здравоохранения Дагестана арестовали Общество, 20:56
Бренд для своих: как компании привлекают и удерживают лучших кандидатов Отрасли, 20:46
Какие инструменты расширяют возможности международных расчетов Отрасли, 20:38
Хотите учиться в комьюнити профессионалов Мини-MBA от РБК?
Занять место
Абстракционизм: как искусство «отщепенцев» изменило понимание красоты РБК и ГАЛС, 20:36
Синнер не смог защитить титул чемпиона «Мастерс» в Шанхае из-за судорог Спорт, 20:35
Как виртуальные операторы связи влияют на развитие финтех-экосистем Отрасли, 20:28
Какие задачи решают строители в сложных природно-климатических условиях Отрасли, 20:27
Путь к гедонизму: как еда и вино помогают путешествовать осмысленнее Вино, 20:07
Суд в Москве заблокировал пять телеграм-каналов о зацепинге Общество, 20:01
Девелопмент про людей: как создается комфортная среда Недвижимость, 19:57