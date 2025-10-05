Синнер не смог защитить титул чемпиона «Мастерс» в Шанхае из-за судорог

Синнер снялся в третьем сете против голландца Грикспора, который до этого проиграл семь матчей подряд. Со второй партии итальянец боролся с судорогами в бедре и в итоге покинул корт, сильно хромая

Янник Синнер (Фото: Hu Chengwei / Getty Images)

Вторая ракетка мира Янник Синнер не смог доиграть матч третьего круга турнира серии «Мастерс» в Шанхае с призовым фондом $9 млн.

Синнер встречался с голландцем Таллоном Грикспором (31-й в рейтинге), выиграл у него первый сет на тай-брейке — 7:6 (7:3), во втором уступил 5:7, а в третьем снялся при счете 2:3.

Как отмечает пресс-служба ATP, у Синнера были сильные судороги в правом бедре, с которыми он боролся со второй партии.

В итоге итальянец снялся с матча, он сильно хромал, и ему потребовалась помощь, чтобы покинуть корт.

Грикспор стал первым голландцем, дошедшим в Шанхае до четвертого круга.

После матча Грикспор пожаловался на «жуткие условия» в Шанхае из-за высокой влажности, пожелал Синнеру выздоровления и признался, что не хотел побеждать таким способом.

До матча с Синнером голландец проиграл семь матчей подряд.

Синнер в 2024 году выиграл «Мастерс» в Шанхае.