Совладелец «Торпедо» признал вину по делу о подкупе арбитров
Обвиняемый в подкупе футбольных арбитров совладелец московского «Торпедо» Леонид Соболев признал свою вину в содеянном. Об этом сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на материалы дела.
«Обвиняемый активно содействует следствию в расследовании преступлений, дает признательные показания», — цитируются в материалах слова защиты Соболева.
На прошлой неделе Соболева, который был под стражей с июня, перевели из СИЗО под домашний арест.
Второй обвиняемый, директор «Торпедо» Валерий Скородумов, остался под стражей. Еще одна фигурантка дела, бухгалтер Ирина Волкова, в июне была отправлена под домашний арест.
Соболеву и Скородумову вменяют ч. 2 ст. 184 УК РФ (оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса). Максимальное наказание по этой статье — семь лет лишения свободы.
По версии следствия, подозреваемые предлагали главному судье матчей с участием «Торпедо» взятку в размере свыше 1 млн руб., в частности, за обеспечение победы своей команды, а также за назначение пенальти в ворота соперников или удаление их игрока.
«Торпедо» после ареста руководителей клуба исключили из РПЛ, куда оно вышло по спортивному принципу. КДК РФС признал факт попытки организации договорных игр в трех весенних матчах Первой лиги. Сейчас «Торпедо» играет в Первой лиге, где после 13 туров занимает предпоследнее, 17-е место.
