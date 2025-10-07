Совладелец «Торпедо» признал вину по делу о подкупе арбитров

В материалах дела сказано, что Леонид Соболев «активно содействует следствию в расследовании преступлений и дает признательные показания»

Леонид Соболев (Фото: Телеграм-канал судов общей юрисдикции Москвы)

Обвиняемый в подкупе футбольных арбитров совладелец московского «Торпедо» Леонид Соболев признал свою вину в содеянном. Об этом сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на материалы дела.

«Обвиняемый активно содействует следствию в расследовании преступлений, дает признательные показания», — цитируются в материалах слова защиты Соболева.

На прошлой неделе Соболева, который был под стражей с июня, перевели из СИЗО под домашний арест.

Второй обвиняемый, директор «Торпедо» Валерий Скородумов, остался под стражей. Еще одна фигурантка дела, бухгалтер Ирина Волкова, в июне была отправлена под домашний арест.

Соболеву и Скородумову вменяют ч. 2 ст. 184 УК РФ (оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса). Максимальное наказание по этой статье — семь лет лишения свободы.

По версии следствия, подозреваемые предлагали главному судье матчей с участием «Торпедо» взятку в размере свыше 1 млн руб., в частности, за обеспечение победы своей команды, а также за назначение пенальти в ворота соперников или удаление их игрока.

«Торпедо» после ареста руководителей клуба исключили из РПЛ, куда оно вышло по спортивному принципу. КДК РФС признал факт попытки организации договорных игр в трех весенних матчах Первой лиги. Сейчас «Торпедо» играет в Первой лиге, где после 13 туров занимает предпоследнее, 17-е место.