«Сибирь» победила «Ак Барс» в 1000-м матче Широкова
Новосибирская «Сибирь» обыграла казанский «Ак Барс» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 6:3 (4:2, 1:0, 1:1).
У «Ак Барса» дубль на счету Александра Барабанова (первая и третья минуты), еще один гол забил Семен Кошелев (60).
У «Сибири» отличились Владимир Бутузов (15), Георгий Белоусов (17), Валентин Пьянов (17), Алексей Яковлев (20), Егор Мартынов (32) и Никита Коротков (59).
Бутузов забил сотый гол в КХЛ.
Форвард «Сибири» Сергей Широков стал 19-м игроком в истории, который сыграл тысячу матчей в чемпионатах России (822 в КХЛ и 178 в суперлиге). В списке лучших бомбардиров в российской истории 38-летний Широков идет на девятом месте с 619 очками.
«Сибирь» выиграла второй матч подряд, «Ак Барс» потерпел второе поражение.
В турнирной таблице Восточной конференции новосибирский клуб занимает третье место, казанский — четвертое.
Результаты других матчей дня:
«Автомобилист» — «Барыс» — 4:3;
«Лада» — «Адмирал» — 0:2.
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