«Сибирь» победила «Ак Барс» в 1000-м матче Широкова

«Сибирь» выиграла со счетом 6:3. Валентин Пьянов забросил сотую шайбу в КХЛ, а Сергей Широков стал 19-м игроком в истории, который провел тысячу матчей в элите российского хоккея

Сергей Широков (Фото: Официальный сайт ХК «‎Сибирь» (hcsibir.ru))

Новосибирская «Сибирь» обыграла казанский «Ак Барс» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 6:3 (4:2, 1:0, 1:1).

У «Ак Барса» дубль на счету Александра Барабанова (первая и третья минуты), еще один гол забил Семен Кошелев (60).

У «Сибири» отличились Владимир Бутузов (15), Георгий Белоусов (17), Валентин Пьянов (17), Алексей Яковлев (20), Егор Мартынов (32) и Никита Коротков (59).

Бутузов забил сотый гол в КХЛ.

Форвард «Сибири» Сергей Широков стал 19-м игроком в истории, который сыграл тысячу матчей в чемпионатах России (822 в КХЛ и 178 в суперлиге). В списке лучших бомбардиров в российской истории 38-летний Широков идет на девятом месте с 619 очками.

«Сибирь» выиграла второй матч подряд, «Ак Барс» потерпел второе поражение.

В турнирной таблице Восточной конференции новосибирский клуб занимает третье место, казанский — четвертое.

Результаты других матчей дня:

«Автомобилист» — «Барыс» — 4:3;

«Лада» — «Адмирал» — 0:2.