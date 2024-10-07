Автор победных голов ЦСКА и «Спартаку» стал лучшим игроком недели в КХЛ

В число лучших игроков недели вошли форвард Никита Михайлис и вратарь Илья Набоков из «Металлурга», защитник «Трактора» Григорий Дронов и 19-летний голкипер «Сочи» Егор Заврагин

Никита Михайлис (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Никита Михайлис, забросивший четыре шайбы в трех матчах, был признан лучшим игроком своего амплуа на минувшей неделе КХЛ. Об этом сообщила пресс-служба лиги.

В частности, Михайлис забросил победные шайбы в матчах с ЦСКА (7:0) и «Спартаком» (5:2) и записал на свой счет три результативные передачи.

Его партнер по команде Илья Набоков стал лучшим вратарем — он отразил 96,97% из 99 бросков по своим воротам и выиграл все три матча.

Лучшим среди защитников стал Григорий Дронов из челябинского «Трактора», у которого два гола и передача в трех матчах, а лучшим новичком — 19-летний голкипер «Сочи» Егор Заврагин, который помог команде одержать две победы.