Кириленко назвал давление МОК единственной преградой для снятия санкций
У Российской федерации баскетбола (РФБ) отличные отношения с международной федерацией (FIBA), и та давно бы отменила отстранение, если бы на нее не давили со стороны. Об этом Metaratings заявил президент РФБ Андрей Кириленко.
Российские и белорусские команды отстранены от турниров FIBA c марта 2022 года, в следующий раз международная федерация планировала рассмотреть вопрос снятия или продления санкций в декабре.
«Такие большие федерации, как FIBA, следуют позиции МОК. У нас же отличные дружественные отношения с FIBA. И если бы не было давления на FIBA со стороны, мы бы давно уже играли в международных соревнованиях», — сказал Кириленко.
Ранее Кириленко говорил, что сборная России вряд ли сыграет до лета следующего года.
Последние матчи команда провела в августе на Кубке дружбы в Перми, где также участвовали местная «Парма», а также сборные Венесуэлы и Колумбии, причем легитимность последней опровергала национальная федерация.
Кириленко 20 сентября переизбрали главой РФБ.
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