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Кириленко назвал давление МОК единственной преградой для снятия санкций

Кириленко: если бы не было давления МОК на FIBA, нас бы давно допустили
Сборная России отстранена с марта 2022-го и не сыграет до следующего лета. Глава РФБ сказал, что у них дружественные отношения с FIBA, но на нее в вопросе допуска россиян оказывает давление МОК
Андрей Кириленко
Андрей Кириленко (Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press)

У Российской федерации баскетбола (РФБ) отличные отношения с международной федерацией (FIBA), и та давно бы отменила отстранение, если бы на нее не давили со стороны. Об этом Metaratings заявил президент РФБ Андрей Кириленко.

Российские и белорусские команды отстранены от турниров FIBA c марта 2022 года, в следующий раз международная федерация планировала рассмотреть вопрос снятия или продления санкций в декабре.

«Такие большие федерации, как FIBA, следуют позиции МОК. У нас же отличные дружественные отношения с FIBA. И если бы не было давления на FIBA со стороны, мы бы давно уже играли в международных соревнованиях», — сказал Кириленко.

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Спорт
Андрей Кириленко

Ранее Кириленко говорил, что сборная России вряд ли сыграет до лета следующего года.

Последние матчи команда провела в августе на Кубке дружбы в Перми, где также участвовали местная «Парма», а также сборные Венесуэлы и Колумбии, причем легитимность последней опровергала национальная федерация.

Кириленко 20 сентября переизбрали главой РФБ.

Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».

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Анна Сатдинова
Баскетбол Международная федерация баскетбола (FIBA) Андрей Кириленко
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