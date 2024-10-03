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Сборная России не нашла соперников после турнира с «самозваной» Колумбией

Кириленко: сборная России по баскетболу не будет играть до следующего лета
Кириленко заявил, что шансы найти соперников до лета малы. Последние матчи команда провела на Кубке дружбы в Перми, куда приехали сборные Колумбии и Венесуэлы, при этом на родине колумбийскую команду не признали
Андрей Кириленко
Андрей Кириленко (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Для сборной России не нашли соперников по товарищеским матчам до следующего лета, сообщил Metaratings президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко.

«На данный момент никаких договоренностей по товарищеским матчам нет, возможностей для этого нет. Шансы существуют, конечно, но пока это маловероятно», — сказал Кириленко.

Российские команды отстранены от турниров под эгидой международной федерации с марта 2022 года.

Российские баскетболисты решили не играть с «самозваной» сборной Колумбии
Спорт
Фото:vk.com/russiabasket

В конце августа сборная России участвовала в товарищеском турнире Кубок дружбы в Перми с местной «Пармой», а также командами Венесуэлы и Колумбии.

Во время турнира Федерация баскетбола Колумбии заявила, что не получала никакого приглашения и никого не отправляла для участия в турнире. В РФБ на это ответили, что договаривались о приезде команды по официальным каналам и она «легитимна». Та «сборная Колумбии» проиграла пермской «Парме» со счетом 155:53.

Позднее было решено все же изменить расписание «в целях поддержания спортивного уровня соревнований», и россияне второй раз сыграли с командой Венесуэлы вместо матча с колумбийцами.

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Анна Сатдинова
Баскетбол Андрей Кириленко Российская федерация баскетбола (РФБ)
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