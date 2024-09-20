Кириленко переизбрали на пост президента Российской федерации баскетбола

На очередной отчетно-выборной конференции РФБ Кириленко получил 143 из 144 голосов делегатов. Федерацию он возглавляет с 2015 года

Андрей Кириленко (Фото: russiabasket.ru)

Андрей Кириленко переизбран на пост президента Российской федерации баскетбола (РФБ). Об этом сообщается на сайте РФБ.

Кириленко возглавляет федерацию с августа 2015 года. Но новых выборах он получил 143 из 144 голосов делегатов.

«В следующие четыре года наша команда планирует сделать акцент на программе детско-юношеского баскетбола и мини-баскетбола для ребят 13 лет и младше, а также на подготовке детских тренеров — за ними будущее нашего баскетбола, который обязательно вернется на международную арену», — сказал Кириленко.

43-летний Кириленко выступал в НБА за клубы «Юта Джаз» (2001–2011), «Миннесота Тимбервулвз» (2012–2013) и «Бруклин Нетс» (2013–2014). Он участвовал в Матче звезд НБА (2004), три раза включался в сборную всех звезд защиты НБА (2004–2006), сборную новичков (2002), был лидером регулярного чемпионата НБА по блок-шотам (2005). С ЦСКА стал трехкратным чемпионом России (1999, 2000, 2012) и двукратным чемпионом Единой лиги ВТБ (2012, 2015).

Также он является бронзовым призером Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, чемпионом Европы 2007 года, бронзовым призером чемпионата Европы 2011 года.