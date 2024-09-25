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Мбаппе выбыл на несколько недель из-за травмы

Форвард «Реала» Килиан Мбаппе выбыл на несколько недель из-за травмы
Французский форвард мадридского «Реала» получил травму бедра в матче с «Алавесом»
Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе (Фото: Denis Doyle / Getty Images)

Нападающему «Реала» Килиану Мбаппе диагностировали травму двуглавой мышцы бедра левой ноги. Об этом сообщается на сайте мадридского клуба.

Французский форвард получил это повреждение в матче седьмого тура чемпионата Испании с «Алавесом» (3:2) 24 сентября и был заменен на 80-й минуте.

Журналист The Athletic Mарио Кортегано сообщил в соцсети Х со ссылкой на мадридский клуб, что Мбаппе пропустит три недели.

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Мбаппе в июле перешел в «Реал» после завершения контракта с «Пари Сен-Жермен», подписав соглашение до 2029 года, и уже забил семь голов в девяти матчах.

После семи туров «Реал» с 17 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании.

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Футбол Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе фото

Килиан Мбаппе

футболист
20 декабря 1998 года
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