Мбаппе выбыл на несколько недель из-за травмы
Нападающему «Реала» Килиану Мбаппе диагностировали травму двуглавой мышцы бедра левой ноги. Об этом сообщается на сайте мадридского клуба.
Французский форвард получил это повреждение в матче седьмого тура чемпионата Испании с «Алавесом» (3:2) 24 сентября и был заменен на 80-й минуте.
Журналист The Athletic Mарио Кортегано сообщил в соцсети Х со ссылкой на мадридский клуб, что Мбаппе пропустит три недели.
Мбаппе в июле перешел в «Реал» после завершения контракта с «Пари Сен-Жермен», подписав соглашение до 2029 года, и уже забил семь голов в девяти матчах.
После семи туров «Реал» с 17 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании.
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