Чемпион мира Антуан Гризманн завершил карьеру в сборной Франции

Гризманн играл за сборную Франции с 2014 года, провел в общей сложности 137 матчей и забил 44 гола

Антуан Гризманн (Фото: Matthias Hangst / Getty Images)

Чемпион мира 2018 года в составе сборной Франции Антуан Гризманн сообщил в соцсети X, что завершил выступления в национальной команде.

33-летний футболист «Атлетико» опубликовал видео с фрагментами его матчей за сборную и написал, что закрывает эту главу своей жизни.

Гризманн провел 137 матчей за сборную с 2014 года и забил 44 гола.

Помимо ЧМ-2018 он выиграл с командой Лигу наций в 2021 году, становился серебряным призером чемпионата мира в Катаре и Евро-2016.

Как отмечает RMC Sport, новость об уходе Гризманна из сборной стала неожиданностью и появилась за три дня до объявления состава на октябрьский сбор национальной команды.