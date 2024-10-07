Чемпиона Индии исключили из Лиги чемпионов за отказ ехать в Иран
Азиатская конфедерация футбола (AFC) аннулировала все результаты чемпиона Индии «Мохун Баган» (Калькутта) во второй Лиге чемпионов (ранее — Кубок AFC) за неявку в иранский Тебриз на матч с местным «Трактором». Об этом сообщается на сайте конфедерации.
Матч должен был пройти 2 октября.
В индийской команде рассказали, что несколько раз обращались в AFC по поводу этого матча, пишет Times of India. Среди игроков и тренеров есть граждане Австралии, Испании, Португалии и Шотландии.
Индийский клуб предлагал перенести матч в другое место, но в AFC им ответили, что ситуация под контролем.
В итоге «Мохун Баган» решил не ехать в Тебриз 1 октября — в день, когда Иран нанес массированный удар по Израилю, запустив около 200 ракет, в ответ на гибель лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы и бригадного генерала КСИР Аббаса Нилфорушана при израильском ударе по Бейруту.
Индийский клуб до исключения успел провести один матч на групповом этапе турнира.
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