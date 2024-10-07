Чемпиона Индии исключили из Лиги чемпионов за отказ ехать в Иран

Индийский «Мохун Баган», который должен был сыграть в Тебризе с «Трактором», безуспешно просил AFC перенести игру и в итоге отказался ехать в Иран. AFC за это сняла команду с турнира

Азиатская конфедерация футбола (AFC) аннулировала все результаты чемпиона Индии «Мохун Баган» (Калькутта) во второй Лиге чемпионов (ранее — Кубок AFC) за неявку в иранский Тебриз на матч с местным «Трактором». Об этом сообщается на сайте конфедерации.

Матч должен был пройти 2 октября.

В индийской команде рассказали, что несколько раз обращались в AFC по поводу этого матча, пишет Times of India. Среди игроков и тренеров есть граждане Австралии, Испании, Португалии и Шотландии.

Индийский клуб предлагал перенести матч в другое место, но в AFC им ответили, что ситуация под контролем.

В итоге «Мохун Баган» решил не ехать в Тебриз 1 октября — в день, когда Иран нанес массированный удар по Израилю, запустив около 200 ракет, в ответ на гибель лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы и бригадного генерала КСИР Аббаса Нилфорушана при израильском ударе по Бейруту.

Индийский клуб до исключения успел провести один матч на групповом этапе турнира.