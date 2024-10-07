 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Чемпиона Индии исключили из Лиги чемпионов за отказ ехать в Иран

Индийский «Мохун Баган», который должен был сыграть в Тебризе с «Трактором», безуспешно просил AFC перенести игру и в итоге отказался ехать в Иран. AFC за это сняла команду с турнира

Азиатская конфедерация футбола (AFC) аннулировала все результаты чемпиона Индии «Мохун Баган» (Калькутта) во второй Лиге чемпионов (ранее — Кубок AFC) за неявку в иранский Тебриз на матч с местным «Трактором». Об этом сообщается на сайте конфедерации.

Матч должен был пройти 2 октября.

В индийской команде рассказали, что несколько раз обращались в AFC по поводу этого матча, пишет Times of India. Среди игроков и тренеров есть граждане Австралии, Испании, Португалии и Шотландии.

Индийский клуб предлагал перенести матч в другое место, но в AFC им ответили, что ситуация под контролем.

Над матчем Лиги чемпионов Азии пролетели ракеты, выпущенные по Израилю
Спорт
Ракеты над стадионом в Иране

В итоге «Мохун Баган» решил не ехать в Тебриз 1 октября — в день, когда Иран нанес массированный удар по Израилю, запустив около 200 ракет, в ответ на гибель лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы и бригадного генерала КСИР Аббаса Нилфорушана при израильском ударе по Бейруту.

Индийский клуб до исключения успел провести один матч на групповом этапе турнира.

Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».

Бывшего зама Шойгу обвинили в хищении при поставках паромов в Крым

Средние ставки по ипотеке в России обновили рекорды

Наличие ОСАГО начнут проверять по дорожным камерам

СМИ узнали подробности отношений Дурова и Болгар

В Феодосии ввели режим ЧС из-за пожара на нефтебазе

ВГТРК подверглась хакерской атаке

С 1 октября увеличился утильсбор. Что будет с ценами на авто?

Что определяет цену на водку в России

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Футбол Иран Индия
Материалы по теме
Российскому каноисту вновь вернули золото ЧМ после дисквалификации
Спорт
Чемпиону мира Погба на 2,5 года сократили срок отстранения за допинг
Спорт
В Чехии выразили недовольство из-за большого числа украинцев на стадионе
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 октября
EUR ЦБ: 104,74 (-0,12) Инвестиции, 04 окт, 17:47 Курс доллара на 5 октября
USD ЦБ: 94,87 (-0,16) Инвестиции, 04 окт, 17:47
Суд ликвидировал ростовскую еврейскую общинуОбщество, 13:35
Площадь пожара на нефтебазе в Феодосии достигла 1 тыс. кв. метровОбщество, 13:34
ХАМАС запустил ракеты по Тель-АвивуПолитика, 13:32
Чемпиона Индии исключили из Лиги чемпионов за отказ ехать в ИранСпорт, 13:29
В Кремле назвали фейком статью WSJ о возвращении Бута в торговлю оружиемПолитика, 13:24
Почему психологически сложно написать завещание. И как настроитьсяPro, 13:14
Эмин Агаларов рассказал о встрече с Дуровым на своем курорте под БакуОбщество, 13:10
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
У посольства Израиля в Копенгагене вновь произошел взрывПолитика, 13:03
Детская доля: пять ошибок при использовании маткапитала на жильеНедвижимость, 13:03
Low-code платформа Pyrus запустила маркетплейс интеграцийРБК Компании, 13:00
Власти Крыма заявили о полном обеспечении полуострова бензином и соляркойОбщество, 12:56
Автор победных голов ЦСКА и «Спартаку» стал лучшим игроком недели в КХЛСпорт, 12:53
Кремль назвал рассуждениями статьи о немецкой модели мира на УкраинеПолитика, 12:51
Tether выпустит фильм к 10-летию крупнейшего стейблкоина на крипторынкеКрипто, 12:43