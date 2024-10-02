Над матчем Лиги чемпионов Азии пролетели ракеты, выпущенные по Израилю
Болельщики засняли ракетную атаку Ирана на Израиль во время матча второго раунда Лиги чемпионов АФК 2 между иранской командой «Сепахан» и «Истиклолом Душанбе» из Таджикистана, передает издание TYC Sports.
Ракеты в небе были замечены в середине игры, в ходе инцидента никто не пострадал. Встреча завершилась победой иранской команды со счетом 4:0. Издание отмечает, что внимание зрителей по ходу игры было приковано к ракетам, пронесшимся над стадионом.
Во вторник вечером Иран нанес массированный ракетный удар по Израилю. В ходе атаки было выпущено около 180 баллистических ракет. Армия обороны (ЦАХАЛ) заявила, что перехватила «большую часть». Взрывы были слышны на большей части территории страны, в том числе в Иерусалиме. Во время атаки двое человек пострадали, один — погиб.
Премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал действия Тегерана ошибкой и заявил, что тот «заплатит за это». Нападение Ирана он оценил как провальное благодаря израильской системе ПВО, которая «является самой совершенной в мире».
В иранском Корпусе стражей исламской революции (КСИР) нападение на Израиль объяснили ответом на убийство лидера ливанской «Хезболлы» Насраллы Хасана и бригадного генерала КСИР Аббаса Нилфорушана, которые погибли при атаке на штаб группировки 27 сентября.
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