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Федорищев встретится с «Крыльями Советов» после «спекуляций» вокруг клуба

Федорищев встретится с «Крыльями Советов» после «спекуляций» вокруг клуба
По словам Вячеслава Федорищева ему позвонил капитан команды Александр Солдатенков и попросил вмешаться в ситуацию. Ранее сообщалось, что главный тренер команды может быть отправлен в отставку, а его сменит Сергей Игнашевич
Александр Солдатенков
Александр Солдатенков (Фото: Edgar Breshchanov / Global look press)

Глава Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что встретится с руководством «Крыльев Советов» после «спекуляций» вокруг клуба. Об этом Федорищев написал в своем telegram-канале.

«Много эмоций и спекуляций сейчас вокруг игр нашего легендарного клуба «Крылья Советов». Позвонил капитан команды Александр Солдатенков, попросил вмешаться в ситуацию», — написал он.

По словам Федорищева, руководство региона внимательно следит за работой клуба в том числе потому, что выделяет региональные средства. «С учетом большого количества вопросов и звонка Александра, соберемся в среду с командой — тренером, руководством. Все проблемы и задачи подробно обсудим. Как и во всей остальной деятельности, слухи и спекуляции оставим за скобками», — заявил губернатор.

Накануне «Крылья Советов» уступили «Локомотиву» в Москве со счетом 0:1. После игры главный тренер команды Игорь Осинькин на фоне сообщений о скорой отставке заявил команде, что ничего не может сказать о своем будущем. 

Журналист Иван Карпов 25 сентября сообщил в telegram-канале, что Осинькина после матча с «Локомотивом» сменит Сергей Игнашевич. В клубе эту информацию назвали слухами.

Самарцы по итогам 11-го тура занимают десятую строчку, накануне они продлили безвыигрышную серию до трех встреч. 20 октября они сыграют с «Оренбургом».

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Вячеслав Федорищев ФК Крылья Советов Российская премьер-лига (РПЛ)
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