Россиянка Шабалина завоевала четвертую медаль на Паралимпиаде в Париже
Российская пловчиха Валерия Шабалина завоевала серебро Паралимпиады в Париже на дистанции 100 м на спине в классе S14 (спортсмены с интеллектуальным нарушением).
В финале 29-летняя Шабалина показала результат 1 минута 6,68 секунды.
Победила британка Поппи Маскилл (1.05,74), третьей стала ее соотечественница Оливия Ньюман-Барониус (1.08,74).
Шабалина в Париже выиграла уже четвертую медаль. Ранее она победила на дистанциях 200 м комплексом и 200 м вольным стилем, стала третьей на 100 м баттерфляем.
Всего российские спортсмены в Париже завоевали уже 55 медалей — 16 золотых, 19 серебряных и 20 бронзовых.
На Паралимпиаде россияне выступают в нейтральном статусе. Всего в заявку вошли 88 российских атлетов.
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