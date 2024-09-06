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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Россиянка Шабалина завоевала четвертую медаль на Паралимпиаде в Париже

Российская пловчиха Шабалина завоевала четвертую медаль на Паралимпиаде в Париже
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Пловчиха Валерия Шабалина стала второй на дистанции 100 м на спине. Ранее на Играх-2024 она получила два золота и одну бронзу
Валерия Шабалина
Валерия Шабалина (Фото: Sean M. Haffey / Getty Images)

Российская пловчиха Валерия Шабалина завоевала серебро Паралимпиады в Париже на дистанции 100 м на спине в классе S14 (спортсмены с интеллектуальным нарушением).

В финале 29-летняя Шабалина показала результат 1 минута 6,68 секунды.

Победила британка Поппи Маскилл (1.05,74), третьей стала ее соотечественница Оливия Ньюман-Барониус (1.08,74).

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Фото:Naomi Baker / Getty Images

Шабалина в Париже выиграла уже четвертую медаль. Ранее она победила на дистанциях 200 м комплексом и 200 м вольным стилем, стала третьей на 100 м баттерфляем.

Всего российские спортсмены в Париже завоевали уже 55 медалей — 16 золотых, 19 серебряных и 20 бронзовых.

На Паралимпиаде россияне выступают в нейтральном статусе. Всего в заявку вошли 88 российских атлетов.

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