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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Российская пловчиха завоевала золото Паралимпиады с мировым рекордом

Российская пловчиха Лукьяненко завоевала золото Паралимпиады с мировым рекордом
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Дарья Лукьяненко победила на дистанции 200 м комплексом, выиграв свою третью медаль в Париже
Дарья Лукьяненко
Дарья Лукьяненко (Фото: Andrew Couldridge / Reuters)

Россиянка Дарья Лукьяненко выиграла золотую медаль Паралимпиады в Париже на дистанции 200 м комплексным плаванием в категории SM11 (спортсмены с нарушением зрения).

22-летняя Лукьяненко победила с мировым рекордом — 2 минуты 37,77 секунды. Она улучшила собственное достижение (2.38,47), установленное в апреле этого года.

Второе место заняла китаянка Ма Цзя (2.38,70), третьей стала ее соотечественница Цай Ливэнь (2.41,83).

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Ранее в Париже Лукьяненко завоевала две бронзы — на 400 м вольным стилем и 100 м на спине.

Всего российские спортсмены в Париже завоевали уже 37 медалей — девять золотых, 15 серебряных и 13 бронзовых.

На Паралимпиаде россияне выступают в нейтральном статусе. Всего в заявку вошли 88 российских атлетов.

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Иван Витченко Иван Витченко
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