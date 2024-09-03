Российская пловчиха завоевала золото Паралимпиады с мировым рекордом
Россиянка Дарья Лукьяненко выиграла золотую медаль Паралимпиады в Париже на дистанции 200 м комплексным плаванием в категории SM11 (спортсмены с нарушением зрения).
22-летняя Лукьяненко победила с мировым рекордом — 2 минуты 37,77 секунды. Она улучшила собственное достижение (2.38,47), установленное в апреле этого года.
Второе место заняла китаянка Ма Цзя (2.38,70), третьей стала ее соотечественница Цай Ливэнь (2.41,83).
Ранее в Париже Лукьяненко завоевала две бронзы — на 400 м вольным стилем и 100 м на спине.
Всего российские спортсмены в Париже завоевали уже 37 медалей — девять золотых, 15 серебряных и 13 бронзовых.
На Паралимпиаде россияне выступают в нейтральном статусе. Всего в заявку вошли 88 российских атлетов.
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