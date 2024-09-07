Сборная Англии обыграла Ирландию в первом матче после ухода Саутгейта
Футболисты сборной Англии в гостях обыграли команду Ирландии со счетом 2:0 в первом туре Лиги наций.
Голы забили Деклан Райс (11-я минута) и Джек Грилиш (26).
Сборная Англии провела первый матч под руководством и.о. главного тренера Ли Карлсли. Он сменил Гарета Саутгейта, который 16 июля подал в отставку. Англичане с Саутгейтом проиграли в двух подряд финалах Евро (2020, 2024), дошли до полуфинала на ЧМ-2018 и 1/4 финала на ЧМ-2022.
Примечательно, что родившийся в Бирмингеме Карсли в бытность футболистом выступал за сборную Ирландии, где родилась его бабушка. Райс и Грилиш также играли за молодежную сборную Ирландии.
В следующем матче Лиги наций сборная Англии 10 сентября примет Финляндию, Ирландия в тот же день дома сыграет с Грецией.
Лига наций была создана в 2018 году с целью замены товарищеских матчей сборных на официальные игры с равными по силе соперниками. Турнир выигрывали Португалия (2019), Франция (2021) и Испания (2023).
Другие результаты дня в Лиге наций:
Грузия — Чехия — 4:1 (Хвича Кварацхелия (пен), Георгий Чакветадзе, Жорж Микаутадзе, Георгий Кочорашвили — Лукаш Калвах);
Фарерские острова — Северная Македония — 1:1;
Армения — Латвия — 4:1;
Молдавия — Мальта — 2:0.
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