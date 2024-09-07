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Тренер Англии сел на скамейку запасных Ирландии перед матчем Лиги наций

Тренер сборной Англии сел на скамейку запасных Ирландии перед матчем Лиги наций
И.о. главного тренера сборной Англии Ли Карсли быстро указали на ошибку, и он пошел к своей команде. Примечательно, что в бытность футболистом Карсли выступал за сборную Ирландии, где родилась его бабушка
Ли Карсли
Ли Карсли (Фото: Michael Regan / Getty Images)

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Англии Ли Карсли перед началом гостевого матча Лиги наций против команды Ирландии по ошибке сел на скамейку запасных соперника.

Карсли быстро указали на ошибку, и он пошел к своей команде.

Примечательно, что родившийся в Бирмингеме Карсли в бытность футболистом выступал за сборную Ирландии, где родилась его бабушка.

Карсли стал и.о. главного тренера сборной Англии в начале августа. Этот пост стал вакантным после ухода Гарета Саутгейта, с которым сборная дважды подряд проиграла в финалах Евро, дошла до полуфинала на ЧМ-2018 и 1/4 финала на ЧМ-2022.

50-летний Карсли до назначения несколько лет тренировал молодежную сборную Англии.

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