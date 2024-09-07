«Спартак» сравнял счет в концовке, но проиграл по буллитам в матче КХЛ
Московский «Спартак» дома проиграл «Сочи» со счетом 1:2 по буллитам в матче регулярного чемпионата КХЛ.
У гостей шайбу забросил Кирилл Рассказов (33-я минута), в составе хозяев отличился Иван Морозов (60).
Морозов сравнял счет за 24 секунды до конца третьего периода.
Победный буллит на счету Алексея Василькова.
«Спартак» потерпел первое поражение в сезоне. 5 сентября в первом матче «красно-белые» победили ЦСКА (4:2).
В следующем матче «Спартак» 9 сентября примет минское «Динамо», «Сочи» в тот же день в гостях сыграет с подмосковным «Витязем».
Другие результаты дня:
«Витязь» (Московская область) — «Амур» (Хабаровск) — 2:0;
«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Ак Барс» (Казань) — 2:3 Б.
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