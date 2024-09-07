«Спартак» сравнял счет в концовке, но проиграл «Сочи» по буллитам в матче КХЛ

«Спартак» сравнял счет в концовке, но проиграл по буллитам в матче КХЛ

Иван Морозов забросил шайбу «Сочи» за 24 секунды до конца третьего периода, но в итоге «красно-белые» все равно потерпели первое поражение в сезоне

Фото: телеграм-канал ХК «Спартак»

Московский «Спартак» дома проиграл «Сочи» со счетом 1:2 по буллитам в матче регулярного чемпионата КХЛ.

У гостей шайбу забросил Кирилл Рассказов (33-я минута), в составе хозяев отличился Иван Морозов (60).

Морозов сравнял счет за 24 секунды до конца третьего периода.

Победный буллит на счету Алексея Василькова.

«Спартак» потерпел первое поражение в сезоне. 5 сентября в первом матче «красно-белые» победили ЦСКА (4:2).

В следующем матче «Спартак» 9 сентября примет минское «Динамо», «Сочи» в тот же день в гостях сыграет с подмосковным «Витязем».

Другие результаты дня:

«Витязь» (Московская область) — «Амур» (Хабаровск) — 2:0;

«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Ак Барс» (Казань) — 2:3 Б.