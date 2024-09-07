Дочь Шойгу переизбрали президентом Федерации триатлона России
Ксения Шойгу единогласно переизбрана президентом Федерации триатлона России на новых четырехлетний срок. Об этом сообщается в телеграм-канале организации.
Отчетно-выборная конференция и выборы главы федерации прошли 7 сентября в Кронштадте.
Шойгу пообещала продолжать делать все возможное для того, чтобы развивать триатлон. «Самые важные цели, которые я ставлю перед собой — поездка на следующие Олимпийские игры в Лос-Анджелесе, строительство триатлон-центр, увеличение тренерского состава, количества занимающихся детей», — сказала Шойгу.
Дочь экс-министра обороны Сергея Шойгу, который сейчас занимает пост секретаря Совета безопасности России, возглавляет Федерацию триатлона России с 2020 года. Также 33-летняя Ксения Шойгу руководит организацией «Лига героев», которая проводит массовые спортивные мероприятия.
Триатлон — вид спорта, представляющий собой мультиспортивную гонку. Атлеты соревнуются в плавании, велогонках и беге. На Олимпийских играх триатлон дебютировал в 2000 году в Сиднее.
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