Дочь Шойгу переизбрали президентом Федерации триатлона России

Ксения Шойгу возглавляет организацию с 2020 года. На отчетно-выборной конференции в Кронштадте ее кандидатура была поддержана всеми делегатами единогласно

Ксения Шойгу (Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press)

Ксения Шойгу единогласно переизбрана президентом Федерации триатлона России на новых четырехлетний срок. Об этом сообщается в телеграм-канале организации.

Отчетно-выборная конференция и выборы главы федерации прошли 7 сентября в Кронштадте.

Шойгу пообещала продолжать делать все возможное для того, чтобы развивать триатлон. «Самые важные цели, которые я ставлю перед собой — поездка на следующие Олимпийские игры в Лос-Анджелесе, строительство триатлон-центр, увеличение тренерского состава, количества занимающихся детей», — сказала Шойгу.

Дочь экс-министра обороны Сергея Шойгу, который сейчас занимает пост секретаря Совета безопасности России, возглавляет Федерацию триатлона России с 2020 года. Также 33-летняя Ксения Шойгу руководит организацией «Лига героев», которая проводит массовые спортивные мероприятия.

Триатлон — вид спорта, представляющий собой мультиспортивную гонку. Атлеты соревнуются в плавании, велогонках и беге. На Олимпийских играх триатлон дебютировал в 2000 году в Сиднее.