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Защитник «Зенита» порвал «кресты»

Защитник «Зенита» Сергей Волков порвал «кресты»
Сергей Волков получил серьезную травму на тренировке, ему диагностирован разрыв передней крестообразной связки левого колена
Сергей Волков
Сергей Волков (Фото: Alexander Kulebyakin / Global Look Press)

Защитник «Зенита» Сергей Волков получил серьезную травму на тренировке. Об этом сообщается в телеграм-канале петербургского клуба.

У 21-летнего футболиста диагностирован разрыв передней крестообразной связки левого колена. В ближайшее время ему будет сделана операция, о сроках его полного восстановления станет известно позднее.

Волков перешел в «Зенит» этим летом из «Краснодара». За петербургский клуб он успел провести шесть матчей.

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