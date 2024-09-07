Защитник «Зенита» порвал «кресты»

Сергей Волков получил серьезную травму на тренировке, ему диагностирован разрыв передней крестообразной связки левого колена

Сергей Волков (Фото: Alexander Kulebyakin / Global Look Press)

Защитник «Зенита» Сергей Волков получил серьезную травму на тренировке. Об этом сообщается в телеграм-канале петербургского клуба.

У 21-летнего футболиста диагностирован разрыв передней крестообразной связки левого колена. В ближайшее время ему будет сделана операция, о сроках его полного восстановления станет известно позднее.

Волков перешел в «Зенит» этим летом из «Краснодара». За петербургский клуб он успел провести шесть матчей.

После семи туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, на два очка опережая «Краснодар» и «Локомотив».

В восьмом туре «Зенит» 14 сентября в гостях сыграет с московским ЦСКА.