Защитник «Зенита» порвал «кресты»
Защитник «Зенита» Сергей Волков получил серьезную травму на тренировке. Об этом сообщается в телеграм-канале петербургского клуба.
У 21-летнего футболиста диагностирован разрыв передней крестообразной связки левого колена. В ближайшее время ему будет сделана операция, о сроках его полного восстановления станет известно позднее.
Волков перешел в «Зенит» этим летом из «Краснодара». За петербургский клуб он успел провести шесть матчей.
После семи туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, на два очка опережая «Краснодар» и «Локомотив».
В восьмом туре «Зенит» 14 сентября в гостях сыграет с московским ЦСКА.
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