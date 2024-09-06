Семак ответил на вопрос о сроках возвращения лучшего бомбардира «Зенита»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак пока не может назвать конкретные сроки возвращения в строй травмированного полузащитника Максима Глушенкова.
«Пока сроков нет — все зависит от того, насколько быстро будет проходить процесс реабилитации. На сегодняшний день, конечно, он не готов. Он может проводить индивидуальную работу, практически любую, но в том, что касается групповых занятий, то любой контакт ему сейчас может только повредить», — цитирует Семака пресс-служба петербургского клуба.
Глушенков получил перелом лучевой кости правой руки 18 августа в матче с «Химками» (1:1) и был прооперирован.
С семью голами в пяти матчах Глушенков сейчас является лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги (РПЛ). В восьмом туре «Зенит» 14 сентября в гостях сыграет с московским ЦСКА.
После семи туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, на два очка опережая «Краснодар» и «Локомотив».
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