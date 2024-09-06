Семак ответил на вопрос о сроках возвращения лучшего бомбардира «Зенита»

Семак: на сегодня Глушенков не готов к возвращению на поле

Максим Глушенков сломал руку в матче пятого тура РПЛ с «Химками». По словам главного тренера «Зенита», пока нельзя назвать сроки возвращения футболиста, в общей группе заниматься он пока не может

Сергей Семак (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак пока не может назвать конкретные сроки возвращения в строй травмированного полузащитника Максима Глушенкова.

«Пока сроков нет — все зависит от того, насколько быстро будет проходить процесс реабилитации. На сегодняшний день, конечно, он не готов. Он может проводить индивидуальную работу, практически любую, но в том, что касается групповых занятий, то любой контакт ему сейчас может только повредить», — цитирует Семака пресс-служба петербургского клуба.

Глушенков получил перелом лучевой кости правой руки 18 августа в матче с «Химками» (1:1) и был прооперирован.

С семью голами в пяти матчах Глушенков сейчас является лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги (РПЛ). В восьмом туре «Зенит» 14 сентября в гостях сыграет с московским ЦСКА.

После семи туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, на два очка опережая «Краснодар» и «Локомотив».