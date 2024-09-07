Сборная России не вылетит в Москву сразу после отмены матча с Таиландом
Сборная России по футболу не сможет сразу вылететь в Москву из Вьетнама после отмены товарищеского матча против команды Таиланда. Об этом сообщает «Матч ТВ».
Аэропорт в Ханое сейчас закрыт, решение о возобновлении авиасообщения будет приниматься по фактической погоде.
Изначально планировалась, что сборная России вернется в Москву в ночь на 8 сентября, пока неизвестно, позволит ли погода совершить рейс в намеченное время.
РБК направил запрос в пресс-службу РФС.
Сборная России в Ханое 5 сентября разгромила команду Вьетнама со счетом 3:0. 7 сентября в 16:00 мск россияне там же должны были сыграть с Таиландом. Но игра была отменена из-за тайфуна.
На страны Юго-Восточной Азии обрушился супертайфун «Яги», который Би-би-си называет сильнейшим за десятилетие. На острове Хайнань у южного побережья Китая отменили авиарейсы, в Гонконге, Макао и китайской провинции Гуандун закрыли школы. Несколько аэропортов закрыли во Вьетнаме.
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