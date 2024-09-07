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Сборная России не вылетит в Москву сразу после отмены матча с Таиландом

Сборная России не сможет сразу вылететь в Москву после отмены матча с Таиландом
Аэропорт в Ханое сейчас закрыт. На 7 сентября у сборной был запланировал товарищеский матч с командой Таиланда, но его отменили из-за обрушившегося на Вьетнам супертайфуна «Яги»
Игроки сборной России
Игроки сборной России (Фото: Сергей Булкин / ТАСС)

Сборная России по футболу не сможет сразу вылететь в Москву из Вьетнама после отмены товарищеского матча против команды Таиланда. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Аэропорт в Ханое сейчас закрыт, решение о возобновлении авиасообщения будет приниматься по фактической погоде.

Изначально планировалась, что сборная России вернется в Москву в ночь на 8 сентября, пока неизвестно, позволит ли погода совершить рейс в намеченное время.

РБК направил запрос в пресс-службу РФС.

Футбольный матч между Россией и Таиландом отменили из-за тайфуна
Спорт
Фото:rfs.ru

Сборная России в Ханое 5 сентября разгромила команду Вьетнама со счетом 3:0. 7 сентября в 16:00 мск россияне там же должны были сыграть с Таиландом. Но игра была отменена из-за тайфуна.

На страны Юго-Восточной Азии обрушился супертайфун «Яги», который Би-би-си называет сильнейшим за десятилетие. На острове Хайнань у южного побережья Китая отменили авиарейсы, в Гонконге, Макао и китайской провинции Гуандун закрыли школы. Несколько аэропортов закрыли во Вьетнаме.

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