Украинский нардеп Беленюк не смог выйти в финал Олимпиады в борьбе
Чемпион Олимпиады в Токио украинец Жан Беленюк не смог выйти в финал Игр в Париже по греко-римской борьбе в весовой категории до 87 кг.
В полуфинальной схватке 33-летний Беленюк уступил вице-чемпиону мира 2023 года иранцу Алирезе Мохмади.
Беленюк в четверг продолжит борьбу за бронзовую награду.
Беленюк — чемпион Олимпиады в Токио и вице-чемпион Игр-2016, с 2019 года является депутатом Рады, член фракции «Слуга народа».
В январе президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили говорил, что ему стыдно из-за слов Беленюка, который порадовался проблемам российских борцов с допуском к соревнованиям. «Я бы не хотел, чтобы проблему сильной конкуренции решали таким способом и этому радовался олимпийский чемпион», — сказал Мамиашвили.
Никто из российских борцов, допущенных МОК на Олимпиаду, не согласился поехать в Париж.
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