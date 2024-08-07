Украинский нардеп Беленюк не смог выйти в финал Олимпиады в борьбе

Жан Беленюк, чемпион Игр в Токио, в полуфинале проиграл иранцу Алирезе Мохмади и будет бороться за бронзовую награду

Жан Беленюк (слева) (Фото: Sarah Stier / Getty Images)

Чемпион Олимпиады в Токио украинец Жан Беленюк не смог выйти в финал Игр в Париже по греко-римской борьбе в весовой категории до 87 кг.

В полуфинальной схватке 33-летний Беленюк уступил вице-чемпиону мира 2023 года иранцу Алирезе Мохмади.

Беленюк в четверг продолжит борьбу за бронзовую награду.

Беленюк — чемпион Олимпиады в Токио и вице-чемпион Игр-2016, с 2019 года является депутатом Рады, член фракции «Слуга народа».

В январе президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили говорил, что ему стыдно из-за слов Беленюка, который порадовался проблемам российских борцов с допуском к соревнованиям. «Я бы не хотел, чтобы проблему сильной конкуренции решали таким способом и этому радовался олимпийский чемпион», — сказал Мамиашвили.

Никто из российских борцов, допущенных МОК на Олимпиаду, не согласился поехать в Париж.