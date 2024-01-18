Мамиашвили отреагировал на слова депутата Рады об отстранении борцов

Жан Беленюк заявил, что нескольким российским борцам «заблокировали» доступ на турниры за поддержку спецоперации. Михаил Мамиашвили признал наличие вопросов к нескольким спортсменам, но счел недостойным поведение украинца

Михаил Мамиашвили (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили заявил ТАСС, что ему стыдно из-за слов украинского олимпийского чемпиона и депутата Верховной рады Жана Беленюка, который порадовался проблемам российских борцов с допуском к соревнованиям.

Ранее в четверг на сайте Рады был опубликован комментарий Беленюка, который заявил, что критерии допуска «должны отвечать интересам Украины», а также, что, по его информации, «некоторых российских борцов уже заблокировали».

Глава ФСБР подтвердил, что по нескольким спортсменам «у комиссии вопросы есть», но назвал применимые к ним критерии абсолютно бредовыми. «Я бы не хотел, чтобы проблему сильной конкуренции решали таким способом и этому радовался олимпийский чемпион», — сказал Мамиашвили.

Украинская сторона ранее пыталась добиться отстранения от соревнований и недопуска на Игры в Париже олимпийских чемпионов по борьбе Заура Угуева, Заурбека Сидакова и Абдулрашида Садулаева.

В открытом письме президенту Франции Эмманюэлю Макрону и главе оргкомитета Олимпиады Тони Эстанге, которое подписали около 200 украинских спортсменов, Угуева и Сидакова обвинили в открытой поддержке спецоперации на Украине из-за участия в митинге-концерте в «Лужниках» в 2022 году по случаю восьмилетия присоединения Крыма к России.

Российских борцов допустили на международные турниры в нейтральном статусе в апреле 2023 года, они смогли выступить на сентябрьском чемпионате мира в Белграде. При этом 26 членов сборных из России и Белоруссии не прошли проверку на соответствие критериям МОК.

Садулаев проиграл в полуфинале из-за травмы шеи, Угуев уступил в схватке за бронзу, а Сидаков выиграл золото.

Беленюк — чемпион Олимпиады в Токио и вице-чемпион Игр-2016, с 2019 года является депутатом Рады, член фракции «Слуга народа», первый зампред комитета по м.