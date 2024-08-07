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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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В миссии России в ООН выступили за «однополые драки» в боксе на Олимпиаде

Полянский — о женском боксе на Олимпиаде: мы за однополые драки
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
В Играх в Париже участвуют две боксерши, которых в международной федерации назвали биологическими мужчинами из-за результатов генетических тестов. Дмитрий Полянский заявил, что это «отвратительное зрелище»
Дмитрий Полянский
Дмитрий Полянский (Фото: Zuma / TASS)

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский назвал «публичным насилием над женщинами» участие проваливших гендерные тесты боксерш в Олимпиаде в Париже.

«Это абсолютно отвратительное со всех точек зрения зрелище показывает, какой ущерб соблюдению прав женщин и их достоинству наносит настырно навязываемая Западом всему миру ЛГБТ-повестка (Верховный суд России признал деятельность «международного общественного движения ЛГБТ» экстремистской и запретил ее. — РБК)», — заявил Полянский.

В телеграм-канале Полянский добавил к видео со своим выступлением в ООН комментарий: «Не дадим женщин в обиду! Мы — за однополые «драки».

В женском турнире Игр в Париже принимают участие алжирка Иман Хелиф и тайваньская боксерша Линь Юйтин, которых в прошлом году дисквалифицировали на чемпионате мира Международной ассоциации бокса (IBA) по результатам генетических тестов. Бывший генсек IBA Иштван Ковач заявил, что Хелиф — «мужчина с биологической точки зрения».

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В МОК заявили, что считают спортсменок женщинами, а тесты IBA — незаконными.

Хелиф вышла в финал в весовой категории до 66 кг, Линь Юйтин проведет полуфинальный поединок в весе до 57 кг позднее в среду.

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