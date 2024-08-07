Отец футболиста «Авангарда» погиб во время нападения на Курскую область

Отец футболиста «Авангарда» погиб во время нападения на Курскую область

Фельдшер скорой помощи Александр Чекалин оказался в числе погибших при атаке ВСУ в Суджанском районе

Отец футболиста курского «Авангарда» Александр Чекалин оказался в числе погибших в результате атаки ВСУ в Суджанском районе. Об этом «РБК Спорт» сообщили в пресс-службе клуба.

Чекалин, которому было 36 лет, работал фельдшером скорой помощи и был на выезде во время атаки. Вместе с ним погиб и водитель скорой помощи Александр Никитичев.

Во вторник Минобороны сообщило об атаке сил прикрытия границы в районе села Николаево-Дарьино и хутора Олешня Суджанского района. Как в среду сообщил начальник Генерального штаба Валерий Герасимов, в нападении участвовали около 1 тыс. человек, потери ВСУ составили 315 человек.

Президент Владимир Путин перед встречей с членами правительства заявил, что нападение ВСУ около границ России в Курской области — это «масштабная провокация». Он попросил правительство заняться оказанием помощи местным жителям.