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Военная операция на Украине ,  
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Эксклюзив

Отец футболиста «Авангарда» погиб во время нападения на Курскую область

Отец футболиста «Авангарда» погиб во время нападения на Курскую область
Сюжет
Военная операция на Украине
Фельдшер скорой помощи Александр Чекалин оказался в числе погибших при атаке ВСУ в Суджанском районе

Отец футболиста курского «Авангарда» Александр Чекалин оказался в числе погибших в результате атаки ВСУ в Суджанском районе. Об этом «РБК Спорт» сообщили в пресс-службе клуба.

Чекалин, которому было 36 лет, работал фельдшером скорой помощи и был на выезде во время атаки. Вместе с ним погиб и водитель скорой помощи Александр Никитичев. 

Во вторник Минобороны сообщило об атаке сил прикрытия границы в районе села Николаево-Дарьино и хутора Олешня Суджанского района. Как в среду сообщил начальник Генерального штаба Валерий Герасимов, в нападении участвовали около 1 тыс. человек, потери ВСУ составили 315 человек.

Президент Владимир Путин перед встречей с членами правительства заявил, что нападение ВСУ около границ России в Курской области — это «масштабная провокация». Он попросил правительство заняться оказанием помощи местным жителям.

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