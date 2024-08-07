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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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В Париже задержали торговца поддельными олимпийскими медалями

Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
У мужчины нашли более 800 фейковых наград с символикой Олимпийских игр
Париж во время Олимпийских игр
Париж во время Олимпийских игр (Фото: Ezra Shaw/Pool via REUTERS)

Правоохранители задержали мужчину, который торговал в Париже поддельными олимпийскими медалями. В ходе обыска у него нашли более 800 ненастоящих наград, сообщил Le Parisien источник в полиции.

Подозреваемого в преступлении 39-летнего бразильца, прибывшего во Францию за несколько дней до открытия Олимпийских игр, 23 июля, поймали с поличным на улице Берси в 12-м округе Парижа. В момент ареста у нарушителя при себе были 11 фальшивых медалей.

В ходе обыска в его арендованной квартире следователи обнаружили 198 целых медалей со шнуром, 666 неполных медалей без шнура, 655 украшений и 727 шнуров с эмблемой «Париж 2024». Также были найдены €1340 наличными и фальшивая банкнота номиналом €500.

Мужчина был взят под стражу на время расследования. Представители власти выясняют, откуда торговец получил товар на продажу.

Ранее в Париже возбудили шесть дел о продаже поддельных билетов на Олимпиаду. Туристы и местные жители обратились в полицию с заявлениями о мошенничестве. В частности, 19-летняя девушка отдала €870 за билеты с фальшивыми QR-кодами, которые она нашла на фейковом сайте.

Также в полицейский участок с заявлениями о пропаже личных вещей пришли спортсмены и тренера, проживающие в Олимпийской деревне. Например, регбист из Японии потерял драгоценности и недосчитался €3 тыс., которые хранились в его апартаментах. Следов взлома обнаружено не было.

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