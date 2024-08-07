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Четырехкратная олимпийская чемпионка Йохауг возобновила карьеру

Четырехкратная олимпийская чемпионка Тереза Йохауг возобновила карьеру
Йохауг заявила, что хочет «встряхнуть» шведских лыжниц в предстоящем сезоне и выиграть золото на домашнем чемпионате мира. Она не соревновалась с марта 2022-го
Тереза Йохауг
Тереза Йохауг (Фото: Lintao Zhang / Getty Images)

Норвежская лыжница Тереза Йохауг заявила, что возобновила карьеру в 36 лет ради выступления на домашнем чемпионате мира в Тронхейме. Слова спортсменки приводит NRK.

«Было бы слишком глупо не использовать шанс выступить на домашнем чемпионате мира, имея такую форму, как у меня сейчас», — сказала Йохауг.

По словам четырехкратной олимпийской чемпионки, ее многие просили вернуться в спорт и она решилась на это, в том числе чтобы «встряхнуть» шведских конкуренток.

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Йохауг отметила, что хочет выиграть золото на домашнем чемпионате мира, но не рассчитывает на победы в «Тур де Ски» или общем зачете Кубка мира.

Йохауг завершила карьеру в марте 2022 года, после чего родила ребенка и вышла замуж.

На счету Йохауг золото в эстафете на Играх в Ванкувере, еще три золотые медали (скиатлон, 10 км классическим стилем и масс-старт) норвежка выиграла на Олимпиаде в Пекине.

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