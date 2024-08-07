Четырехкратная олимпийская чемпионка Йохауг возобновила карьеру
Норвежская лыжница Тереза Йохауг заявила, что возобновила карьеру в 36 лет ради выступления на домашнем чемпионате мира в Тронхейме. Слова спортсменки приводит NRK.
«Было бы слишком глупо не использовать шанс выступить на домашнем чемпионате мира, имея такую форму, как у меня сейчас», — сказала Йохауг.
По словам четырехкратной олимпийской чемпионки, ее многие просили вернуться в спорт и она решилась на это, в том числе чтобы «встряхнуть» шведских конкуренток.
Йохауг отметила, что хочет выиграть золото на домашнем чемпионате мира, но не рассчитывает на победы в «Тур де Ски» или общем зачете Кубка мира.
Йохауг завершила карьеру в марте 2022 года, после чего родила ребенка и вышла замуж.
На счету Йохауг золото в эстафете на Играх в Ванкувере, еще три золотые медали (скиатлон, 10 км классическим стилем и масс-старт) норвежка выиграла на Олимпиаде в Пекине.
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