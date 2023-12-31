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Спорт ,  
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Четырехкратная олимпийская чемпионка Тереза Йохауг вышла замуж

Лыжница Тереза Йохауг вышла замуж за чемпиона мира по гребле Хоффа
Пара поженилась в Рёрусе спустя два года после помолвки. В мае Тереза Йохауг родила дочь от Нильса Якоба Хоффа
Тереза Йохауг
Тереза Йохауг (Фото: Maja Hitij / Getty Images)

Четырехкратная олимпийская чемпионка в лыжных гонках Тереза Йохауг вышла замуж за победителя мирового первенства 2013 года в академической гребле Нильса Якоба Хоффа. Об этом пишет NRK.

Свадьба прошла в норвежском Рёрусе в воскресенье, 31 декабря. Церемонию посетили несколько известных норвежских спортсменов, в том числе восьмикратная олимпийская чемпионка Марит Бьёрген.

У Йохауг и Хоффа есть дочь, которая родилась в мае.

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Фото:Соцсети Потаповой

Йохауг завершила карьеру в марте 2022 года, но спустя почти год допустила возвращение в спорт на домашнем чемпионате мира, который пройдет в 2025 году в Тронхейме.

На счету 35-летней Йохауг золото в эстафете на Играх в Ванкувере, еще три золотые медали (скиатлон, 10 км классическим стилем и масс-старт) норвежка выиграла на Олимпиаде в Пекине.

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Анна Сатдинова
лыжи

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Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

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