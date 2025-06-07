Мирра Андреева заработала на «Ролан Гаррос» более €500 тыс. призовых
Мирра Андреева заработала больше всего призовых из российских теннисистов на «Ролан Гаррос», втором турнире «Большого шлема» в сезоне, который проходит в Париже.
18-летняя Андреева выступила на «Ролан Гаррос» успешнее всех россиян — дошла до 1/4 финала в одиночном разряде и до полуфинала в парном. В одиночке россиянка сенсационно уступила 361-й ракетке мира Луа Буассон (6:7, 3:6), в паре вместе с Дианой Шнайдер — итальянкам Саре Эррани и Джасмин Паолини (0:6, 1:6).
За игру в 1/4 финала одиночного разряда Андреева получит €440 тыс. призовых, призовые за парный полуфинал — €148 тыс. на двоих. Таким образом, всего Андреева получит €514 тыс.
По €278,75 тыс. заработали Людмила Самсонова и Екатерина Александрова (1/8 финала в одиночке, второй круг в парах). В топ-10 по призовым из россиян также вошли: Андрей Рублев — €265 тыс. (1/8 финала в одиночке), Вероника Кудерметова — €208 тыс. (третий круг в одиночке, 1/4 финала в парах), Шнайдер — €191 тыс. (второй круг в одиночке, полуфинал в парах), Карен Хачанов — €168 тыс. (третий круг в одиночке), Анастасия Потапова — €157 тыс. (второй круг в одиночке, 1/4 финала в парах), Камилла Рахимова — €99,75 тыс. (первый круг в одиночке, 1/8 финала в парах) и Анастасия Павлюченкова — €91,75 тыс. (первый круг в одиночке, второй круг в парах).
«Ролан Гаррос» завершится 8 июня. Общий призовой фонд турнира составляет €56,35 млн.
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