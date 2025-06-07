 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Теннис Ролан Гаррос. Женщины. Грунт. Финал Соболенко А Гауфф К 1 1,5 x 2 2,75 Теннис Ролан Гаррос. Мужчины. Финал Синнер Я Алькарас К 1 1,95 x 2 1,9 Теннис Ролан Гаррос. Женщины. Пары. Грунт Данилина А / Крунич А Эррани С / Паолини Я 1 6 x 2 1,13 Баскетбол НБА. Финал Оклахома-Сити Индиана 1 1,2 x 2 5 Хоккей НХЛ. Плей-офф. Финал Флорида Эдмонтон 1 2,15 x 4,4 2 2,9 Футбол Лига наций УЕФА. Дивизион А. Плей-офф. Финал. Германия Португалия Испания 1 3,8 x 3,9 2 1,95 Футбол Лига наций УЕФА. Дивизион А. Плей-офф. За 3-е место. Германия Германия Франция 1 2,4 x 3,85 2 2,75 Футбол Сборные. Товарищеские матчи Беларусь Россия 1 8 x 4,6 2 1,45 Единоборства MMA. UFC 316. Нью-Джерси. Титульный бой. Легчайший вес. 5 раундов Мераб Двалишвили Шон О`Мэлли 1 1,34 x 62 2 3,4 Футбол Чемпионат Мира 2026. Европа. Отборочные матчи Албания Сербия 1 3,65 x 3,1 2 2,3 Футбол Чемпионат Мира 2026. Европа. Отборочные матчи Бельгия Уэльс 1 1,43 x 4,7 2 8 Футбол Чемпионат Мира 2026. Европа. Отборочные матчи Хорватия Чехия 1 1,85 x 3,75 2 4,4 Футбол Чемпионат Мира 2026. Европа. Отборочные матчи Италия Молдова 1 1,09 x 12 2 33 Футбол Чемпионат Мира 2026. Европа. Отборочные матчи Казахстан Северная Македония 1 3,8 x 3,3 2 2,13 Футбол Чемпионат Мира 2026. Европа. Отборочные матчи Нидерланды Мальта 1 1,04 x 17 2 100
Спорт ,  
0 

Мирра Андреева заработала на «Ролан Гаррос» более €500 тыс. призовых

Мирра Андреева выступила на «Ролан Гаррос» успешнее всех россиян — дошла до 1/4 финала в одиночном разряде и вышла в полуфинал в парах
Мирра Андреева
Мирра Андреева (Фото: Clive Brunskill / Getty Images)

Мирра Андреева заработала больше всего призовых из российских теннисистов на «Ролан Гаррос», втором турнире «Большого шлема» в сезоне, который проходит в Париже.

18-летняя Андреева выступила на «Ролан Гаррос» успешнее всех россиян — дошла до 1/4 финала в одиночном разряде и до полуфинала в парном. В одиночке россиянка сенсационно уступила 361-й ракетке мира Луа Буассон (6:7, 3:6), в паре вместе с Дианой Шнайдер — итальянкам Саре Эррани и Джасмин Паолини (0:6, 1:6).

Тарпищев предрек Андреевой и Шнайдер золото на Олимпиаде-2028
Спорт
Диана Шнайдер и Мирра Андреева

За игру в 1/4 финала одиночного разряда Андреева получит €440 тыс. призовых, призовые за парный полуфинал — €148 тыс. на двоих. Таким образом, всего Андреева получит €514 тыс.

По €278,75 тыс. заработали Людмила Самсонова и Екатерина Александрова (1/8 финала в одиночке, второй круг в парах). В топ-10 по призовым из россиян также вошли: Андрей Рублев — €265 тыс. (1/8 финала в одиночке), Вероника Кудерметова — €208 тыс. (третий круг в одиночке, 1/4 финала в парах), Шнайдер — €191 тыс. (второй круг в одиночке, полуфинал в парах), Карен Хачанов — €168 тыс. (третий круг в одиночке), Анастасия Потапова — €157 тыс. (второй круг в одиночке, 1/4 финала в парах), Камилла Рахимова — €99,75 тыс. (первый круг в одиночке, 1/8 финала в парах) и Анастасия Павлюченкова — €91,75 тыс. (первый круг в одиночке, второй круг в парах).

«Ролан Гаррос» завершится 8 июня. Общий призовой фонд турнира составляет €56,35 млн.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Мэр Харькова заявил о «мощнейшей атаке» с начала военной операции

Бобровский установил новый рекорд финала Кубка Стэнли

Маск предложил создать новую политическую партию в США

Зеленский раскрыл роль водителей фур в атаке дронов на аэродромы

Где в Москве можно искупаться в бассейне под открытым небом. Карта

В Киргизии снесли один из самых высоких в мире памятников Ленину

Маск удалил пост о Трампе в «файлах Эпштейна»

Мединский обратился к Киеву из-за срыва обмена

В Ura.ru объяснили причину прихода силовиков в редакцию второй день подряд

Набиуллина описала инфляцию в Россию произведением классика

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Иван Витченко Иван Витченко
теннис Ролан Гаррос Мирра Андреева Диана Шнайдер Андрей Рублев (теннисист) Вероника Кудерметова Анастасия Павлюченкова Камилла Рахимова Карен Хачанов Людмила Самсонова Екатерина Александрова Анастасия Потапова ...
Мирра Андреева фото
Мирра Андреева
спортсменка, теннисистка
29 апреля 2007 года
Материалы по теме
Андреева и Шнайдер взяли только один гейм в полуфинале «Ролан Гаррос»
Спорт
Мирра Андреева проиграла 361-й ракетке мира в 1/4 финала «Ролан Гаррос»
Спорт
Соболенко сыграет с Гауфф в финале «Ролан Гаррос»
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 7 июня
EUR ЦБ: 90,4 (-0,27) Инвестиции, 06 июн, 20:32 Курс доллара на 7 июня
USD ЦБ: 79,17 (+0,04) Инвестиции, 06 июн, 20:32
Владельца отеля в Турции арестовали за кражу $30 млн с карт туристов Общество, 15:53
Роналду ответил на вопрос, кто должен получить «Золотой мяч» в 2025 году Спорт, 15:45
Как выглядит колонна с телами украинских военных на обмен. Видео Политика, 15:36
В Финляндии пропалестинские активисты облили краской здание Минобороны Политика, 15:32
Вторая ракетка России рассталась с тренером спустя три недели работы Спорт, 15:21
Колонна с телами украинских военных прибыла в район обмена Политика, 15:21
Бывший спикер Генштаба ВСУ посоветовал эвакуироваться из Сум Политика, 15:17
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Журналист из Мали призвал МУС расследовать подготовку Киевом террористов Политика, 15:14
Роскачество сообщило о мошеннических розыгрышах в Telegram ко Дню России Общество, 14:54
Рябков напомнил Западу об испытаниях российских ракетных комплексов Политика, 14:40
Роналду не сыграет на клубном чемпионате мира Спорт, 14:38
В Подмосковье прошел ливень с градом Общество, 14:29
Когда Москва перейдет на беспилотный транспорт и зачем это городу Тренды, 14:19
Суд арестовал активы владельца «Вымпелкома» на ₽1,6 млрд Технологии и медиа, 14:11