Тарпищев предрек Андреевой и Шнайдер золото на Олимпиаде-2028
Мирра Андреева и Диана Шнайдер выиграют золотые медали Олимпийских игр 2028 года, считает глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев, которого цитирует ТАСС.
«Думаю, что в Лос-Анджелесе они выиграют золото в паре», — заявил Тарпищев.
Также Тарпищев назвал их слабую сторону. «Недоработали один элемент — выход к сетке. Выход с розыгрыша, выход с приема и выход с подачи», — отметил глава ФТР.
В прошлом году на Олимпийских играх в Париже Шнайдер и Андреева впервые играли вместе в паре и дошли до финала, уступив там итальянкам Саре Эррани и Джасмин Паолини.
В нынешнем сезоне они выиграли турниры в Брисбене и Майами («тысячник»), а также дошли до полуфиналов Australian Open (победив во втором круге Эррани и Паолини), «Ролан Гаррос», в Дохе и Риме (уступив везде Эррани и Паолини).
Накануне в полуфинале «Ролан Гаррос» россиянки проиграли итальянкам со счетом 0:6, 1:6.
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