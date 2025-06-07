Тарпищев предрек Андреевой и Шнайдер золото на Олимпиаде-2028

Глава Федерации тенниса России считает, что россиянки победят на Играх в Лос-Анджелесе в парном разряде

Диана Шнайдер и Мирра Андреева (Фото: Dan Istitene / Getty Images)

Мирра Андреева и Диана Шнайдер выиграют золотые медали Олимпийских игр 2028 года, считает глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев, которого цитирует ТАСС.

«Думаю, что в Лос-Анджелесе они выиграют золото в паре», — заявил Тарпищев.

Также Тарпищев назвал их слабую сторону. «Недоработали один элемент — выход к сетке. Выход с розыгрыша, выход с приема и выход с подачи», — отметил глава ФТР.

В прошлом году на Олимпийских играх в Париже Шнайдер и Андреева впервые играли вместе в паре и дошли до финала, уступив там итальянкам Саре Эррани и Джасмин Паолини.

В нынешнем сезоне они выиграли турниры в Брисбене и Майами («тысячник»), а также дошли до полуфиналов Australian Open (победив во втором круге Эррани и Паолини), «Ролан Гаррос», в Дохе и Риме (уступив везде Эррани и Паолини).

Накануне в полуфинале «Ролан Гаррос» россиянки проиграли итальянкам со счетом 0:6, 1:6.