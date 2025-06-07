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Спорт ,  
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Мамун призвала не решать за гимнасток вопрос их участия в турнирах

Мамун призвала не решать за гимнасток, выступать ли им на международных турнирах
Олимпийская чемпионка считает, что российские гимнасты, получившие нейтральный статус, должны выступать на международных турнирах
Маргарита Мамун
Маргарита Мамун (Фото: Md Manik / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Олимпийская чемпионка Рио-де-Жанейро по художественной гимнастике Маргарита Мамун считает, что получившие нейтральный статус российские гимнасты должны выступать на международных соревнованиях. Об этом она заявила журналистам.

Нейтральные статусы ранее получили более 20 российских гимнастов и гимнасток. Но в начале апреля Федерация гимнастики России (ФГР) сообщила, что все получившие нейтральный статус российские гимнасты приняли решение воздержаться от участия в ближайших соревнованиях под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG). Причиной этого решения названы «многочисленные необоснованные и предвзятые отказы специального комитета FIG в допуске на соревнования».

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«Если девочки получают статус, они должны участвовать. За них решать не нужно. Надеюсь, что девчонки как можно быстрее вернутся на международную арену, потому что нужно набирать силу, опыт. Особенно новому поколению», — цитирует Мамун «Чемпионат».

По словам Мамун, в гимнастике у многих молодых спортсменок еще «нет голоса». «Многие еще маленькие. Конечно, у них как скажут, так и будет», — добавила она.

Российские спортсмены не участвовали в соревнованиях FIG с 2022 года.

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