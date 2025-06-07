Мамун призвала не решать за гимнасток вопрос их участия в турнирах
Олимпийская чемпионка Рио-де-Жанейро по художественной гимнастике Маргарита Мамун считает, что получившие нейтральный статус российские гимнасты должны выступать на международных соревнованиях. Об этом она заявила журналистам.
Нейтральные статусы ранее получили более 20 российских гимнастов и гимнасток. Но в начале апреля Федерация гимнастики России (ФГР) сообщила, что все получившие нейтральный статус российские гимнасты приняли решение воздержаться от участия в ближайших соревнованиях под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG). Причиной этого решения названы «многочисленные необоснованные и предвзятые отказы специального комитета FIG в допуске на соревнования».
«Если девочки получают статус, они должны участвовать. За них решать не нужно. Надеюсь, что девчонки как можно быстрее вернутся на международную арену, потому что нужно набирать силу, опыт. Особенно новому поколению», — цитирует Мамун «Чемпионат».
По словам Мамун, в гимнастике у многих молодых спортсменок еще «нет голоса». «Многие еще маленькие. Конечно, у них как скажут, так и будет», — добавила она.
Российские спортсмены не участвовали в соревнованиях FIG с 2022 года.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Мэр Харькова заявил о «мощнейшей атаке» с начала военной операции
Бобровский установил новый рекорд финала Кубка Стэнли
Маск предложил создать новую политическую партию в США
Зеленский раскрыл роль водителей фур в атаке дронов на аэродромы
Где в Москве можно искупаться в бассейне под открытым небом. Карта
В Киргизии снесли один из самых высоких в мире памятников Ленину
Маск удалил пост о Трампе в «файлах Эпштейна»
Мединский обратился к Киеву из-за срыва обмена
В Ura.ru объяснили причину прихода силовиков в редакцию второй день подряд
Набиуллина описала инфляцию в Россию произведением классика
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов