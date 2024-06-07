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ПМЭФ-2024 ,  
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Эксклюзив

РФС анонсировал новые игры в морском доке под Мурманском

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ПМЭФ-2024
Вице-президент РФС, заместитель председателя правления НОВАТЭКа Денис Соловьев сообщил, что там планируется провести баскетбольный фестиваль. В прошлом году в Белокаменке прошел матч Кубка России по футболу
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Футбольное&nbsp;поле в морском доке в Белокаменке, 2023 год
Футбольное поле в морском доке в Белокаменке, 2023 год (Фото: «РБК Спорт»)

Баскетбольный фестиваль планируется провести в поселке Белокаменка на берегу Баренцева моря в Мурманской области, где строилась СПГ-платформа для проекта «Арктик СПГ-2», сообщил РБК заместитель председателя правления НОВАТЭКа, вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Денис Соловьев.

В сентябре прошлого года матч третьего раунда Кубка России по футболу между 2DROTS и кировским «Динамо» прошел на специально построенном футбольном поле в морском доке в Белокаменке.

«Мы планируем в Белокаменке провести баскетбольный фестиваль в рамках партнерства с АСБ (Ассоциация студенческого баскетбола). <...> Когда? Сухой док освободится позднее летом. Плавучая платформа «Арктик СПГ 2» отправится на Гыдан, и потребуется еще некоторое время, около месяца, на осушение площадки и ее подготовку. В прошлом году в начале сентября получилось. Когда все будет готово, можно будет провести», — сказал Соловьев.

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Спорт
Фото:rfs.ru

По словам Соловьева, площадку дока планируется разбить на несколько зон и устроить там студенческие турниры. «Взять топ-8 студенческих команд и провести Кубок АСБ и НОВАТЭК по студенческому баскетболу. Также мы хотим привезти игроков сборной, которые бы провели мастер-классы с детьми. Мы в рамках партнерства с АСБ делаем мастер-классы по баскетболу во всех регионах присутствия компании. Подобные планируем в Белокаменке», — добавил он.

Соловьев отметил, что в прошлом году такие мастер-классы по футболу очень понравились участникам. «Я таких счастливых лиц футболистов не видел давно, они будто сами в детей превращаются. Тут еще нужно просто понимать, что такое профессиональные спортсмены: это база, дом, восстановление, игра. А тут спортсмены приехали, саму площадку посмотрели, такого они точно никогда в жизни не видели», — сказал вице-президент РФС.

Он подчеркнул, что это точно была не разовая история. «Нам важно показать, что мы повсюду играем вместе», — сказал Соловьев.

На вопрос о жалобах, что туда было сложно попасть, Соловьев ответил: «Это правда, для болельщиков было сложно. Объект производственный, закрытый. Но мы все равно организовали приезд 2,5 тыс болельщиков, поставили трибуны. Было сложно, но мы все сделали. И для детей мы, конечно, все организовываем. С баскетболом, думаю, будет легче».

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Теги
Татьяна Киселева, Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Российский футбольный союз (РФС) Баскетбол НОВАТЭК
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