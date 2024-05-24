РФС подписал контракт с букмекерской компанией BetBoom на ₽1,2 млрд

РФС подписал контракт с букмекером на ₽1,2 млрд

BetBoom стала новым беттинговым партнером для национальных сборных команд России. Соглашение рассчитано на три года и начнет действовать с 1 октября 2024-го

Фото: rfs.ru

Букмекерская компания BetBoom стала новым спонсором сборных России по футболу. Об этом сообщается на сайте РФС.

РФС провел открытый аукцион, по итогам которого был выбран новый беттинговый партнер для национальных сборных. Соглашение с BetBoom рассчитано на три года и начнет действовать с 1 октября 2024 года.

Стоимость контракта составит 1,2 млрд руб. и будет учитывать бюджет на активацию партнерства и продвижение продуктов РФС.

Реализованный пакет распространяется на мужскую национальную команду, молодежную и женскую сборную России, Молодежную футбольную лигу, а также на партнерство с бизнес-клубом РФС.

«Российский футбольный союз первым из спортивных ассоциаций нашей страны внедрил практику реализации коммерческих прав на открытых торгах с расширенным пакетом различных опций. Сборная России — это главная команда страны, ее символ, что накладывает повышенную ответственность и особый подход к активации данного статуса», — сказала заместитель генерального секретаря РФС Эрика Сурикова.