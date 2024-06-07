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Месси назвал «Реал» и «Манчестер Сити» лучшими командами в мире

Месси: «Реал» — лучшая команда мира по результатам, «Манчестер Сити» — по игре
Восьмикратный обладатель «Золотого мяча» отметил, что по игре ему больше нравится «Манчестер Сити», но по результатам лучшим является мадридский «Реал»
Лионель Месси
Лионель Месси (Фото: Marco Bello / Getty Images)

Лидер сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионель Месси в интервью Infobae назвал мадридский «Реал» лучшей командой мира в данный момент.

«Лучшая команда — это «Реал», потому что они действующие победители Лиги чемпионов. Если судить по результатам, то это — «Реал», но если говорить об игре, то лично мне больше нравится «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы», — сказал Месси.

Салфетку с первым контрактом Месси продали на аукционе за $965 тыс.
Спорт
Фото:Brendan McDermid / File Photo / Reuters

По словам Месси, любая команда Гвардиолы будет особенной. «Из-за того, какой он тренер, как он работает, какой футбол прививает команде. Поэтому по уровню футбола лучшая команда — это «Манчестер Сити», по результатам — «Реал», — добавил аргентинец.

Месси долгие годы играл за «Барселону» под руководством Гвардиолы,

Сейчас 36-летний аргентинец, восьмикратный обладатель «Золотого мяча», выступает за «Интер Майами» в MLS.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Реал Мадрид Манчестер Сити Лионель Месси
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