Испания включила 16-летнего Ямаля в заявку на Евро-2024
Тренерский штаб сборной Испании во главе с Луисом де ла Фуэнте огласил состав на предстоящий чемпионат Европы 2024 года. Список опубликован на сайте федерации футбола страны.
В состав вошли:
вратари — Унаи Симон («Атлетик»), Давид Райя («Арсенал», Англия), Алекс Ремиро («Реал Сосьедад»);
защитники — Дани Карвахаль, Начо (оба — «Реал»), Хесус Навас («Севилья»), Эмерик Ляпорт («Ан-Наср», Саудовская Аравия), Даниэль Вивиан («Атлетик»), Робин Ле Норман («Реал Сосьедад»), Алехандро Гримальдо («Байер», Германия), Марк Кукурелья («Челси», Англия);
полузащитники — Родри («Манчестер Сити», Англия), Мартин Субименди, Микель Мерино (оба — «Реал Сосьедад»), Фабиан Руис (ПСЖ, Франция), Алекс Баэна («Вильярреал»), Фермин Лопес, Педри (оба — «Барселона»);
нападающие — Альваро Мората («Атлетико»), Хоселу («Реал»), Ферран Торрес, Ламин Ямаль (оба — «Барселона»), Микель Ойярсабаль («Реал Сосьедад»), Дани Ольмо («Лейпциг», Германия), Нико Уильямс («Атлетик»), Айосе Перес («Бетис»).
В заявку вошел 16-летний Ямаль, который в сентябре стал самым молодым игроком в истории, забившим гол в отборе Евро. Еще в 15 лет он стал самым молодым игроком, выступавшим за «Барселону», и самым молодым игроком, забившим гол в чемпионате Испании.
В прошедшем сезоне Ямаль провел 50 матчей за «Барселону», забил семь голов и сделал 10 результативных передач. В сборной Испании у него шесть матчей и два гола.
Если Ямаль выйдет на поле на Евро, то станет самым молодым игроков в истории турнира. Рекорд сейчас принадлежит поляку Кацперу Козловскому, который сыграл на Евро-2020 в возрасте 17 лет и 246 дней.
Евро-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля в Берлине, Кёльне, Франкфурте-на-Майне, Гельзенкирхене, Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене, Штутгарте и Дортмунде.
Испанцы сыграют в группе В вместе с командами Хорватии, Италии и Албании.
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