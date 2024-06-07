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Игрока «Балтики» дисквалифицировали за неприличный жест в адрес «Зенита»

Радмановаца из «Балтики» дисквалифицировали за неприличный жест в адрес «Зенита»
Сербский защитник Никола Радмановац дисквалифицирован на два матча Кубка России, один из которых условно. Он показал средний палец во время награждения после суперфинала
Никола Радмановац
Никола Радмановац (Фото: Edgar Breshchanov / Global Look Press)

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС дисквалифицировала на два матча (один — условно) Кубка России сербского защитника калининградской «Балтики» Николу Радмановаца за неприличный жест в адрес игрока петербургского «Зенита». Об этом журналистам сообщил глава КДК Артур Григорьянц.

«Радмановац присутствовал на заседании по видео. Подтвердил, что жест был, принес извинения. <...> Футболист признал, что был неправ», — цитирует Григорьянца «РИА Новости».

Испытательный срок — один год. Радмановац был также оштрафован на 50 тыс. руб.

Футболист «Балтики» извинился за неприличный жест в адрес игрока «Зенита»
Спорт
Футболист &quot;Балтики&quot;&nbsp;Никола Радмановац

«Зенит» победил «Балтику» (2:1) в суперфинале Кубка России благодаря голу на 95-й минуте.

Во время церемонии награждения Радмановац показал средний палец в адрес игроков «Зенита». Серб позднее заявил, что свой жест адресовал соотечественнику Страхине Эраковичу и это была шутка между ними.

«Балтика» в прошедшем сезоне заняла 15-е место в РПЛ и вылетела в Первую лигу.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ФК Балтика КДК Российский футбольный союз (РФС)
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