Игрока «Балтики» дисквалифицировали за неприличный жест в адрес «Зенита»

Радмановаца из «Балтики» дисквалифицировали за неприличный жест в адрес «Зенита»

Сербский защитник Никола Радмановац дисквалифицирован на два матча Кубка России, один из которых условно. Он показал средний палец во время награждения после суперфинала

Никола Радмановац (Фото: Edgar Breshchanov / Global Look Press)

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС дисквалифицировала на два матча (один — условно) Кубка России сербского защитника калининградской «Балтики» Николу Радмановаца за неприличный жест в адрес игрока петербургского «Зенита». Об этом журналистам сообщил глава КДК Артур Григорьянц.

«Радмановац присутствовал на заседании по видео. Подтвердил, что жест был, принес извинения. <...> Футболист признал, что был неправ», — цитирует Григорьянца «РИА Новости».

Испытательный срок — один год. Радмановац был также оштрафован на 50 тыс. руб.

«Зенит» победил «Балтику» (2:1) в суперфинале Кубка России благодаря голу на 95-й минуте.

Во время церемонии награждения Радмановац показал средний палец в адрес игроков «Зенита». Серб позднее заявил, что свой жест адресовал соотечественнику Страхине Эраковичу и это была шутка между ними.

«Балтика» в прошедшем сезоне заняла 15-е место в РПЛ и вылетела в Первую лигу.