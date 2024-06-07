Игрока «Балтики» дисквалифицировали за неприличный жест в адрес «Зенита»
Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС дисквалифицировала на два матча (один — условно) Кубка России сербского защитника калининградской «Балтики» Николу Радмановаца за неприличный жест в адрес игрока петербургского «Зенита». Об этом журналистам сообщил глава КДК Артур Григорьянц.
«Радмановац присутствовал на заседании по видео. Подтвердил, что жест был, принес извинения. <...> Футболист признал, что был неправ», — цитирует Григорьянца «РИА Новости».
Испытательный срок — один год. Радмановац был также оштрафован на 50 тыс. руб.
«Зенит» победил «Балтику» (2:1) в суперфинале Кубка России благодаря голу на 95-й минуте.
Во время церемонии награждения Радмановац показал средний палец в адрес игроков «Зенита». Серб позднее заявил, что свой жест адресовал соотечественнику Страхине Эраковичу и это была шутка между ними.
«Балтика» в прошедшем сезоне заняла 15-е место в РПЛ и вылетела в Первую лигу.
На Калужском шоссе в Подмосковье заметили смерч. Видео
Российскую альтернативу телеигры «Форт Боярд» снимут в Кронштадте. Фото
Зампред ВТБ сравнил политику Центробанка с «Игрой в бисер»
Видеокадры с киллером, который преследует и стреляет в мужчину в Москве
Крупнейший импортер призвал отменить НДС на вино
Байден заявил о запрете Украине бить по Москве и Кремлю американскими ракетами
Греф и Костин спрогнозировали повышение ключевой ставки. Подробности
ЦБ в день рождения Пушкина выпустил памятную монету с героями сказок. Видео
Бывший завод Mercedes в Подмосковье начнет выпускать автомобили Maxeed
Набиуллина назвала три задачи для экономики России на ближайшие года. Подробности