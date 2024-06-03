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Футболист «Балтики» извинился за неприличный жест в адрес игрока «Зенита»

Футболист «Балтики» Радмановац извинился за неприличный жест в адрес «Зенита»
Защитник калининградской «Балтики» Никола Радмановац заявил, что игрок петербургского «Зенита» Страхини Эраковича, которому он адресовал неприличный жест, является его лучшим другом
Футболист &quot;Балтики&quot;&nbsp;Никола Радмановац
Футболист "Балтики" Никола Радмановац (Фото: Виталий Невар / ТАСС)

Защитник калининградской «Балтики» Никола Радмановац извинился за неприличный жест в адрес игрока петербургского «Зенита» Страхини Эраковича. в матче суперфинала Кубка России против «Зенита» (1:2). Сербский футболист опубликовал видео с извинением в Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая в России признана экстремистской и запрещена).

Во время церемонии награждения Радмановац показал неприличный жест в адрес cоотечественника из «Зенита».

«Я хочу сначала извиниться, если кто‑то подумал что‑то плохое, — сказал Радмановац. — Но это просто шутка между мной и Страхиней Эраковичем. Мы очень дружим, мы хорошие друзья. Так что... ничего плохого не хотел ни показать, ни сказать».

«Зенит» победил «Балтику» благодаря голу на 95-й минуте. Петербургский клуб впервые в своей истории оформил требл, выиграв чемпионат, Кубок и Суперкубок России. «Балтика» в этом сезоне заняла 15-е место в РПЛ и вылетела в Первую лигу.

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ФК Зенит Футбол Кубок России по футболу ФК Балтика
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