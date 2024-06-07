Винер ответила Кремлеву на шутку про выдачу гимнасток замуж: «Отдаю с приданным»

Винер ответила Кремлеву на шутку об умении выдавать гимнасток замуж

Винер ответила на это главе Международной ассоциации бокса, что «отдает девочек с приданым»

Ирина Винер (Фото: Александр Демьянчук / ТАСС)

Глава Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев на сессии «Глобальные проекты российского спорта» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) пошутил, что президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер правильно выдает спортсменок замуж.

«Ирина Александровна — самый святой человек у нас. Она не только отстаивает Россию, но еще и правильно замуж отдает девочек, чтобы их не обижали», — цитирует Кремлева «РИА Новости».

«Отдаю девочек с приданым! Обязательно напишите это», — ответила ему Винер.

Винер возглавляет ВФХГ с 2008 года.