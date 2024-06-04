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Винер назвала «американским заказом» интервью Мамун с критикой в ее адрес

Винер об интервью Мамун с критикой в ее адрес: это американский заказ
Олимпийская чемпионка 2016 года в интервью YouTube-блогеру Вите Кравченко пожаловалась на жесткие методы работы Винер
Ирина Винер
Ирина Винер (Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press)

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер национальной команды Ирина Винер считает исполнением «американского заказа» недавнее интервью олимпийской чемпионки Маргариты Мамун, в котором бывшая спортсменка ее критиковала. Об этом Винер рассказала на презентации своей автобиографической книги «Я — никто».

«Витя, который спрашивал у нее такие вопросы, рекламирует американский продукт. Ну, это американский заказ — для нее тоже. Знаю, что она тоже хочет уехать из России, может быть, это все проплачено и запустилось через восемь лет», — цитирует Винер «РИА Новости».

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Мамун, олимпийская чемпионка 2016 года, в интервью YouTube-блогеру Вите Кравченко рассказала, что не поддерживает жесткие методы тренировок Винер, из-за которых у нее возникли психологические проблемы. При этом спортсменка отметила, что любит своего тренера и благодарна ей за успешную карьеру.

Также Мамун сказала, что болезненно восприняла слова Винер, которая назвала российских спортсменов на Олимпиаде-2024 «командой бомжей без флага и гимна».

На Играх в Париже российские спортсмены будут выступать под нейтральным флагом.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
художественная гимнастика Ирина Винер Маргарита Мамун
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