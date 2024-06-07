Мирра Андреева назвала причины поражения в полуфинале «Ролан Гаррос»
Российская теннисистка Мирра Андреева призналась на пресс-конференции, что играла немного зажато в полуфинальном матче «Ролан Гаррос» против итальянки Джмин Паолини.
17-летняя россиянка уступила Паолини со счетом 3:6, 1:6.
«Я была немного зажатой. Это и отличает топовых игроков от тех, кто стоит немного ниже в рейтинге: они ничего не ждут, а идут и делают свое дело, забирают свое, делают все, что могут. Я тоже делала все, что могла, но, может, немного ждала, что она пару ошибок подарит или будет играть не в свой лучший теннис», — цитирует Андрееву «Чемпионат».
По словам Андреевой, если бы перед началом турнира она узнала, что дойдет до полуфинала, то не поверила бы. «Я бы сказала: «Что?! Хорош шутить!» Я такого не ожидала, просто играла и старалась изо всех сил», — добавила теннисистка.
Андреева, 38-я ракетка мира, стала самой молодой полуфиналисткой турнира «Большого шлема» за 27 лет. Она дебютировала на «мэйджорах» в прошлом году и на трех из пяти смогла дойти как минимум до четвертого круга.
Благодаря выступлению на «Ролан Гаррос» Андреева станет четвертой ракеткой России и может получить путевку на Олимпиаду в Париже. В рейтинге WTA она поднимется на 23-е место.
28-летняя Паолини в финале сыграет против первой ракетки мира Иги Свёнтек из Польши.
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