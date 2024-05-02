Шарапова предрекла Мирре Андреевой феноменальный год в теннисе
Бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова заявила, что 17-летнюю российскую теннисистку Мирру Андрееву ждет блестящее будущее. Комментарий Шараповой опубликован на сайте WTA.
«Мирру ждет феноменальный год. Я смотрела некоторые ее матчи в 2023 году. У нее хороший настрой на матчи, который она подтверждает своей игрой», — сказала Шарапова.
Она добавила, что ей нравится подход Андреевой к игре.
Андреева в прошлом году была признана лучшим новичком в WTA. Теннисистка занимает 43-е место в рейтинге.
В этом сезоне Андреева дошла до четвертьфинала турнира в Брисбене и четвертого круга на Australian Open.
В Мадриде она побила рекорд по победным матчам на турнирах категории WTA-1000 для теннисисток до 17 лет (семь игр), после чего выбила чемпионку Уимблдона Маркету Вондроушову.
В четвертьфинале Андреева в четверг уступила второй ракетке мира Арине Соболенко.
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