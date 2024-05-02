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Шарапова предрекла Мирре Андреевой феноменальный год в теннисе

Шарапова: Мирру Андрееву ждет феноменальный год в карьере
Мирра Андреева не смогла пробиться в полуфинал турнира в Мадриде, где побила рекорд по победам среди спортсменок до 17 лет. Мария Шарапова отметила мастеровитость и настрой Андреевой на матчи
Мария Шарапова
Мария Шарапова (Фото: Kevin Winter / Getty Images)

Бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова заявила, что 17-летнюю российскую теннисистку Мирру Андрееву ждет блестящее будущее. Комментарий Шараповой опубликован на сайте WTA.

«Мирру ждет феноменальный год. Я смотрела некоторые ее матчи в 2023 году. У нее хороший настрой на матчи, который она подтверждает своей игрой», — сказала Шарапова.

Она добавила, что ей нравится подход Андреевой к игре.

Мирра Андреева проиграла Соболенко в четвертьфинале турнира в Мадриде
Спорт
Мирра Андреева

Андреева в прошлом году была признана лучшим новичком в WTA. Теннисистка занимает 43-е место в рейтинге.

В этом сезоне Андреева дошла до четвертьфинала турнира в Брисбене и четвертого круга на Australian Open.

В Мадриде она побила рекорд по победным матчам на турнирах категории WTA-1000 для теннисисток до 17 лет (семь игр), после чего выбила чемпионку Уимблдона Маркету Вондроушову.

В четвертьфинале Андреева в четверг уступила второй ракетке мира Арине Соболенко.

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Анна Сатдинова
теннис WTA Мария Шарапова Мирра Андреева
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