«Это феноменально». Россиянка в 17 лет вышла в полуфинал «Ролан Гаррос»

Мирра Андреева в 17 лет сенсационно обыграла вторую ракетку мира Арину Соболенко и вышла в полуфинал «Ролан Гаррос». Что говорят о результате российской теннисистки — в подборке «РБК Спорт»

Мирра Андреева (Фото: Clive Brunskill / Getty Images)

Российская теннисистка Мирра Андреева обыграла в четвертьфинале «Ролан Гаррос» вторую ракетку мира белоруску Арину Соболенко со счетом 6:7 (5:7), 6:4, 6:4. 17-летняя россиянка, которая пробилась в полуфинал турнира «Большого шлема», в live-версии рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) поднялась на 23-е место, став четвертой ракеткой России.

Россиянка стала самой молодой теннисисткой, обыгравшей на «Большом шлеме» соперницу из топ-2, с 1999 года, когда 16-летняя Елена Докич победила Мартину Хингис на Уимблдоне. Кроме того, Андреева — самая молодая из тех, кто сделал это на «Ролан Гаррос», с 1990 года (после Моники Селеш, обыгравшей Штефи Граф в финале).

Также Андреева в возрасте 17 лет и 37 дней стала самой молодой участницей полуфиналов на турнире «Большого шлема» после Мартины Хингис, которая дошла до этой стадии в 16 лет на «Ролан Гаррос» и US Open в 1997 году.

В Париже Андреева стала самой молодой теннисисткой со времен Анны Курниковой в 1998 году, вышедшей в четвертый раунд на всех трех покрытиях на турнирах «Большого шлема».

Соболенко впервые проиграла на турнирах «Большого шлема» в этом сезоне — до встречи с Андреевой она выиграла 23 партии подряд. Стоит отметить, что белоруска испытывала проблемы со здоровьем на протяжении матча и обращалась за медицинской помощью.

Андреева дебютировала на турнирах «Большого шлема» в прошлом году, доходила до четвертого раунда на Уимблдоне и Australian Open, на «Ролан Гаррос» она стала самой молодой четвертьфиналисткой после болгарки Сесиль Каратанчевой в 2005 году, когда той было 15 лет.

За выход в финал Андреева поспорит с итальянкой Джасмин Паолини (15-я ракетка мира), которая выбила с турнира Елену Рыбакину (Казахстан, четвертая). В другом полуфинале сыграют американка Кори Гауфф (третья) и полька Ига Свёнтек (первая ракетка мира).

Реакция экспертов

Андрей Ольховский, первый российский чемпион Australian Open и Roland Garros в смешанном разряде

«Совершенно не ожидал такой результат. Мирра молодчина. Использовала свои шансы и тянула все. Соболенко просто реально не хватило физических кондиций, она была не готова к матчу. Мирра была очень цепка, но Соболенко была не в лучшей форме. Может быть, сказалось то, что в начале ее измотала Мирра, но не знаю. Нужно делать акцент на том, что Мирра справилась с давлением и показала хорошую игру. Для Мирры это феноменальный результат. Это здорово, и все поздравления сейчас ей. Это громкая сенсация», — сказал Ольховский «РБК Спорт».

Андрей Чесноков, бывший теннисист, полуфиналист Открытого чемпионата Франции 1989 года, а ныне тренер

«Шикарный сумасшедший матч. Я не представляю, как Мирра выиграла, потому что до этого все проигрывала. После проигрыша первого сета я был уверен, что Соболенко выиграет, но Мирра цеплялась как могла. Андреева не сломалась, она хорошо двигается, видела, куда Соболенко играет. Мирра поставила такую стенку против Арины — Соболенко дрогнула в конце концов, начала ошибаться, и Мирра выиграла. Молодец, очень хорошая победа. Она впервые вышла в полуфинал «Ролан Гаррос», это хороший результат и шанс быть в финале. Этот матч стал украшением турнира, Андреева сыграла лучший матч в карьере», — сказал Чесноков «РБК Спорт».

Виктор Янчук, председатель международной федерации тенниса от СССР (1983–1990)

«Случилась сенсация. Это не закономерность, просто время пришло. Это звездный час для Мирры Андреевой. Она играла прекрасно, как всегда, совершенно разнообразная игра. Очередная яркая победа. Соболенко хоть и ударный игрок, который полагается на силу удара, сказывается психологический эффект против сильной восходящей звезды. Так было, когда впервые выиграла Уимблдон Шарапова — тогда ее соперницы не могли показать свой лучший теннис именно из-за психологического эффекта. Всегда сложно овладеть собой. Андреева была сейчас в ударе. Она посмела выиграть вторую ракетку мира. Соболенко ошибалась именно из-за психологического эффекта», — заявил Янчук «РБК Спорт».

Шамиль Тарпищев, президент Федерации тенниса России

«Игра Мирры созрела, это можно уже точно говорить. Остается научиться варьировать первый мяч. Чередовать первую подачу по скорости и вращению. Если бы это Андреева делала, выиграла бы значительно легче. Нельзя давать таким сильным теннисисткам чисто принимать. Но и без этого Мирра просто здорово выглядела. Характер у нее стальной, чемпионский. Сейчас не надо говорить о том, что это будущая первая ракетка мира, как многие спешат. Всему свое время, ведь Мирра еще формируется. Не будем загадывать, каких высот она добьется, но у нее есть все необходимое», — приводит слова Тарпищева «Матч ТВ».

Евгений Кафельников, победитель двух турниров «Большого шлема»

«Я удивлен выходу Андреевой в полуфинал «Ролан Гаррос». Безусловно, это фантастическое выступление для Мирры. Не вижу никаких параллелей в выступлении Андреевой на «Ролан Гаррос» с победой Шараповой на Уимблдоне в 2004 году. Шансы Мирры на победу на «РГ» — призрачные. Андреева уже прыгнула выше головы», — цитирует Кафельникова Sport24.