Андрея Тихонова отстранили за совет «отправить в Махачкалу» женщину-судью

Главный тренер «Енисея» выразил недовольство судейством Веры Опейкиной после разгромного поражения в матче Первой лиги от «СКА-Хабаровск» (0:3)

Андрей Тихонов (Фото: Edgar Breshchanov / Global Look Press)

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС дисквалифицировал на пять матчей главного тренера «Енисея» Андрея Тихонова за слова об арбитре Вере Опейкиной после разгромного поражения его команды в Первой лиге. Об этом сообщил глава КДК Артур Григорьянц.

«Рассмотрев все материалы дела, КДК принял решение: за действие, направленное на унижение достоинства человека по признаку пола, дисквалифицировать Тихонова на пять матчей Первой лиги, три матча считать реальным исполнением, два — условным, и оштрафовать на 50 тыс. руб.», — цитирует Григорьянца «Матч ТВ».

Испытательный срок — один год.

«Енисей» 20 апреля со счетом 0:3 проиграл в гостях «СКА-Хабаровск». Опейкина впервые судила матч Первой лиги. Тихонов после матча выразил несогласие с некоторыми решениями Опейкиной, призвал не экспериментировать «по судейским вопросам» и предложил отправить судью в Химки или Махачкалу.

Андрей Тихонов, легенда московского «Спартака», второй раз в карьере возглавил «Енисей» в январе 2024 года. В нынешнем сезоне красноярский клуб занимает девятое место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 40 очков в 29 матчах.