Андрей Тихонов не согласился с дисквалификацией за критику женщины-судьи
Главный тренер красноярского «Енисея» Андрей Тихонов считает, что не заслужил пятиматчевой дисквалификации за слова об арбитре Вере Опейкиной после разгромного поражения его команды в Первой лиге. Об этом он заявил «Спорт-Экспрессу».
Тихонов после поражения от «СКА-Хабаровск» (0:3) предложил отправить судью потренироваться в Химки или Махачкалу. Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС дисквалифицировал его за эти слова на пять матчей.
«Я указывал не на пол арбитра, а исключительно на факт того, что человек, который не судил даже Вторую лигу в этом сезоне, назначен на наш матч», — сказал Тихонов.
В КДК же посчитали, что это была дискриминация по половому признаку. «Фактически я получил дисквалификацию за то, что просто назвал ее женщиной. Но важно подчеркнуть, что мои претензии к судейству не связаны с тем, что арбитр — женщина. Будь на ее месте мужчина, я бы спросил: «Почему назначили мужчину?» За дискриминацию мужчин я бы тоже получил наказание?» — задался вопросом тренер «Енисея».
Министр спорта Красноярского края Денис Петровский говорил ТАСС, что «Енисей» собирается обжаловать дисквалификацию главного тренера.
Андрей Тихонов, легенда московского «Спартака», второй раз в карьере возглавил «Енисей» в январе 2024 года. В нынешнем сезоне красноярский клуб занимает девятое место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 40 очков в 29 матчах.
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