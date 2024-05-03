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Андрей Тихонов не согласился с дисквалификацией за критику женщины-судьи

Тихонов — о дисквалификации: наказали просто за то, что назвал судью женщиной
Главный тренер клуба Первой лиги «Енисей», которого дисквалифицировали на пять матчей, подчеркнул, что критиковал Веру Опейкину не потому, что она женщина, а из-за судейских ошибок
Андрей Тихонов
Андрей Тихонов (Фото: Edgar Breshchanov / Global Look Press)

Главный тренер красноярского «Енисея» Андрей Тихонов считает, что не заслужил пятиматчевой дисквалификации за слова об арбитре Вере Опейкиной после разгромного поражения его команды в Первой лиге. Об этом он заявил «Спорт-Экспрессу».

Тихонов после поражения от «СКА-Хабаровск» (0:3) предложил отправить судью потренироваться в Химки или Махачкалу. Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС дисквалифицировал его за эти слова на пять матчей.

«Я указывал не на пол арбитра, а исключительно на факт того, что человек, который не судил даже Вторую лигу в этом сезоне, назначен на наш матч», — сказал Тихонов.

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Спорт
Андрей Тихонов

В КДК же посчитали, что это была дискриминация по половому признаку. «Фактически я получил дисквалификацию за то, что просто назвал ее женщиной. Но важно подчеркнуть, что мои претензии к судейству не связаны с тем, что арбитр — женщина. Будь на ее месте мужчина, я бы спросил: «Почему назначили мужчину?» За дискриминацию мужчин я бы тоже получил наказание?» — задался вопросом тренер «Енисея».

Министр спорта Красноярского края Денис Петровский говорил ТАСС, что «Енисей» собирается обжаловать дисквалификацию главного тренера.

Андрей Тихонов, легенда московского «Спартака», второй раз в карьере возглавил «Енисей» в январе 2024 года. В нынешнем сезоне красноярский клуб занимает девятое место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 40 очков в 29 матчах.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Андрей Тихонов дисквалификация футбольные арбитры
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РФС оценит идею Андрея Тихонова «отправить в Махачкалу» женщину-арбитра
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