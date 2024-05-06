Андрей Рублев отправился в больницу после победы на «Мастерсе»

Рублев сообщил, что провел финал престижного турнира на уколах, а перед игрой не мог дышать

Андрей Рублев после победы на "Мастерсе" в Мадриде (Фото: REUTERS)

Российский теннисист Андрей Рублев чуть не снялся с победного финала на «Мастерсе» в Мадриде из-за проблем со здоровьем. Об этом Рублев сообщил после игры в интервью Youtube-каналу «Больше».

В финале Рублев победил канадца Феликса Оже-Альяссима со счетом 4:6, 7:5, 7:5.

«Если бы вы знали, через что я прошел в последние 9 дней — невозможно было представить, что я выиграю титул», — отметил Рублев.

«Я был близок к тому, чтобы сняться, — добавил он. — Были проблемы, которые я не мог решить. Но нужно отдать должное врачам — они волшебники. Каким-то образом мне удалось сыграть. Я никогда не видел таких хороших врачей».

Начало матча выдалось для него сложным из-за того, что укол к тому времени не подействовал.

«Тяжело было начинать. Возможно, укол еще не успел так подействовать, как потом, когда стало потихоньку легче находить силы и как-то бодрить себя», — рассказал российский теннисист, который отметил, что лишь при счете 1:4 ощутил действие лекарства.

Рублев сообщил, что проведет ближайшие дни после матча в больнице.

«Я остаюсь в госпитале, где мне проведут обследование всего, потому что непонятно — либо это какая-то безумно сильная ангина, либо это какой-то вирус, который хрен пойми как лечить, — рассказал он. — Потому что из всего, что я принимал, ничего особо не помогает».

«У меня горло раздуто настолько, что я не могу глотать, — добавил Рублев. — Половина горла закрыта, и когда я лежу на боку, то не могу дышать. И первые четыре-пять из-за язв в горле не мог ничего есть. Я ел детское питание, просто рис без всего, без соли, без перца, либо макароны. Пока не перестало жечь. Потом смог более-менее есть, пока его не раздуло так, что ничего особо разжевать не можешь, потому что не влезает. И так неделю».

Российский теннисист сообщил, что к проблемам горла добавилось воспаление пальца ноги. «Невозможно было засунуть ногу в кроссовок. Потом, видимо, из-за этого вируса, у меня пошли по всему телу какие-то красные пятна, на стопах стали выскакивать какие-то водяные волдыри, — рассказал он. — Сегодня их прокалывали, чтобы жидкость вышла».

Рублев подчеркнул, что победа в Мадриде намного важнее для него, чем на престижном «Мастерсе» в Монте-Карло.

«Я бы сказал, что это титул, которым я горжусь больше всего. Каждый день я был практически мертвым. Последние три-четыре дня я не спал», — добавил россиянин. Я первый раз могу себя искренне похвалить. Обычно я себя уничтожаю, а тут могу сказать, что горжусь собой.

Турниры серии «Мастерс» уступают по значимости только «Большому шлему», Итоговому турниру и Олимпийским играм. Россиянин завоевал 16-й трофей в карьере и поднялся на шестое место в рейтинге ATP.