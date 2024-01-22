В России на 40% вырос объем взысканных в 2023 году алиментов
Федеральная служба судебных приставов (ФССП) в 2023 году взыскала алиментов в пользу детей на 68 млрд руб., что на 40% больше, чем годом ранее, заявил министр юстиции Константин Чуйченко на Всероссийском семейном форуме «Родные — любимые» на ВДНХ.
«Если в 2022 году федеральная служба за год произвела взыскание 48 млрд руб., то по итогам 2023 года уже можно говорить о 68 млрд руб., то есть почти на 19–20 млрд руб. больше», — цитирует Чуйченко агентство ТАСС.
В апреле 2022 году Минюст разработал законопроект о создании реестра должников по уплате алиментов. В реестр предложили включить информацию о злостных неплательщиках, которых привлекали к административной или уголовной ответственности, а также о тех, кого объявили в розыск.
В открытом доступе будут размещены следующие сведения: фамилия, имя и отчество, дата и место рождения, сумма непогашенной задолженности, информация об исполнительном производстве. Данные будут находиться в общем доступе до дня погашения задолженности или до окончания исполнительного производства.
В ноябре 2023 года Госдума приняла законопроект в первом чтении, его должен одобрить Совет Федерации и подписать президент.
Осенью того же года Чуйченко предполагал, что в реестр неплательщиков алиментов могут попасть более 140 тыс. россиян.
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