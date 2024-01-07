Чемпион России в составе ЦСКА бразилец Жо возобновил карьеру в 36 лет

Чемпион России в составе ЦСКА бразилец Жо возобновил карьеру в 36 лет

Нападающий подписал контракт с бразильским клубом «Амазонас» из второго дивизиона чемпионата страны. Бывший форвард сборной Бразилии в феврале прошлого года объявил об уходе из футбола, но теперь решил вернуться

Жо (Фото: Wagner Meier / Getty Images)

Бывший нападающий московского ЦСКА и сборной Бразилии Жо решил возобновить спортивную карьеру в возрасте 36 лет. Он подписал контракт с «Амазонас», сообщает пресс-служба бразильской команды.

Соглашение с футболистом рассчитано до декабря 2024 года. По итогам прошедшего сезона «Амазонас» вышел во второй дивизион чемпионата Бразилии.

Жо объявил о завершении карьеры в феврале прошлого года. Его последним клубом был саудовский «Аль-Джабалайн».

Бразилец выступал в составе ЦСКА с 2006 по 2008 год. Вместе с армейцами он стал чемпионом России, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка страны. В составе российской команды Жо забил 44 мяча в 77 встречах.

Вместе со сборной Бразилии он выиграл Кубок конфедераций 2013, стал бронзовым призером Олимпийских игр 2008. За главную сборную страны форвард провел 20 матчей и забил пять голов.

Также Жо выступал за английские «Манчестер Сити» и «Эвертон», турецкий «Галатасарай», бразильские «Коринтианс», «Интернасьонал», «Атлетико Минейро» и «Сеару», «Аль-Шабаб» из ОАЭ, китайский «Цзянсу Сунин» и японский клуб «Нагоя Грампус».