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ЦСКА объявил об уходе лучшего бомбардира и еще четырех хоккеистов

Григоренко и еще четыре хоккеиста покинут ЦСКА после провального сезона КХЛ
Армейцы в нынешнем сезоне вылетели в первом раунде плей-офф, что стало их худшим результатом за десять лет. В итоге ЦСКА покинут Сергей Плотников, Михаил Григоренко, Андрей Светлаков, Антон Слепышев и Даррен Диц
Михаил Григоренко
Михаил Григоренко (Фото: Daniel Felipe Kutepov / Global Look Press)

Самый ценный игрок плей-офф КХЛ сезона 2022/23 Махаил Григоренко и еще несколько хоккеистов покинут ЦСКА. Об этом на пресс-конференции рассказал президент клуба Игорь Есмантович.

«В команде не останутся Сергей Плотников, Михаил Григоренко, Андрей Светлаков, Антон Слепышев, Даррен Диц и Иван Федотов, который подписал контракт с «Филадельфией», — цитирует Есмантовича «Матч ТВ».

Из них у Слепышева и Дица действующие контракты. «Сейчас мы вместе с агентом, Антоном и Дицем работаем над тем, чтобы их обменять», — добавил Есмантович.

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Григоренко, трехкратный обладатель Кубка Гагарина, в нынешнем сезоне набрал 52 (21+31) очка в регулярном чемпионате и плей-офф. Это лучший результат в ЦСКА наряду с Константином Окуловым, у которого тоже 52 очка.

В нынешнем сезоне ЦСКА, который выиграл два последних Кубка Гагарина, завершил выступления в первом раунде плей-офф, уступив ярославскому «Локомотиву». После неудачного сезона в ЦСКА поменяли главного тренера — Илья Воробьев занял место Сергея Федорова.

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