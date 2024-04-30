Чемпион КХЛ продлил контракт с лучшим бомбардиром

«Металлург» продлил контракт с лучшим бомбардиром и рекордсменом КХЛ Юровым

Новое соглашение с форвардом Данилой Юровым рассчитано до конца сезона 2024/25. В прошедшем сезоне 20-летний нападающий стал лучшим бомбардиром «Металлурга» в регулярном чемпионате

Данила Юров (справа) (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

«Металлург» продлил контракт с нападающим Данилой Юровым. Об этом сообщается на сайте магнитогорского клуба КХЛ.

Новое соглашение с 20-летним игроком рассчитано до конца сезона 2024/25.

В прошедшем сезоне Юров в 62 матчах регулярного чемпионата набрал 49 (21+28) очков при показателе полезности +39. Он стал лучшим бомбардиром «Металлурга».

Кроме того, Юров побил рекорд Владимира Тарасенко по очкам, набранным в регулярном чемпионате для игроков до 21 года (сезон 2011/12, 47 очков).

В плей-офф форвард принял участи в 23 матчах и набрал 9 (6+3) очков. «Металлург» стал обладателем Кубка Гагарина.

В 2022 году Юров был выбран в первом раунде драфта НХЛ «Миннесота Уайлд» под общим 24-м номером.