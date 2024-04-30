 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Чемпион КХЛ продлил контракт с лучшим бомбардиром

«Металлург» продлил контракт с лучшим бомбардиром и рекордсменом КХЛ Юровым
Новое соглашение с форвардом Данилой Юровым рассчитано до конца сезона 2024/25. В прошедшем сезоне 20-летний нападающий стал лучшим бомбардиром «Металлурга» в регулярном чемпионате
Данила Юров (справа)
Данила Юров (справа) (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

«Металлург» продлил контракт с нападающим Данилой Юровым. Об этом сообщается на сайте магнитогорского клуба КХЛ.

Новое соглашение с 20-летним игроком рассчитано до конца сезона 2024/25.

В прошедшем сезоне Юров в 62 матчах регулярного чемпионата набрал 49 (21+28) очков при показателе полезности +39. Он стал лучшим бомбардиром «Металлурга».

«Динамо» объявило об уходе капитана и рекордсмена клуба по числу матчей
Спорт
Андрей Миронов

Кроме того, Юров побил рекорд Владимира Тарасенко по очкам, набранным в регулярном чемпионате для игроков до 21 года (сезон 2011/12, 47 очков).

В плей-офф форвард принял участи в 23 матчах и набрал 9 (6+3) очков. «Металлург» стал обладателем Кубка Гагарина.

В 2022 году Юров был выбран в первом раунде драфта НХЛ «Миннесота Уайлд» под общим 24-м номером.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Интересное

Меры государственной поддержки бизнеса: подборка за I квартал 2024 года

СберПро Медиа Финансы

Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»

СберПро Медиа Интересное

Кто такой CSM? И зачем бизнесу менеджер по успеху

СберПро Медиа Туризм

Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России

СберПро Медиа Интересное

На диджитал-рельсы: как правильно организовать цифровизацию в компании

СберПро Медиа Недвижимость

Барометр отрасли: рынок строительного подряда

СберПро Медиа ТМТ

В каждом смартфоне. 9 трендов в разработке мобильных приложений

СберПро Медиа Лесопромышленный комплекс

Барометр отрасли: лесопромышленный комплекс

СберПро Медиа Интересное

Как российские компании переходят на отечественные АБС-пластики

СберПро Медиа Интересное

Нейросетевой мозг
для кобота. Ключевые тренды российской робототехники

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей КХЛ ХК Металлург Магнитогорск Данила Юров
Материалы по теме
Аутсайдер КХЛ расстался с главным тренером
Спорт
Финалист Кубка Стэнли покинул клуб КХЛ
Спорт
Совет директоров КХЛ назвал состав участников следующего сезона
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 апреля
EUR ЦБ: 98,72 (+0,01) Инвестиции, 26 апр, 16:31 Курс доллара на 27 апреля
USD ЦБ: 92,01 (-0,12) Инвестиции, 26 апр, 16:31
В Сербии узнали о планах «Зенита» купить 19-летнего форварда «Войводины» Спорт, 16:28
В Узбекистане мужчине дали пять лет за оскорбление президента Политика, 16:13
«Милан» решил не назначать Лопетеги тренером после протеста фанатов Спорт, 16:02
По делу о поджоге вертолета в Москве арестовали пятерых человек Политика, 15:57
Захарова заподозрила «расслоение сознания» у стратегов США из-за МУС Политика, 15:53
Глава «Нафтогаза» попросил ЕС помочь в защите газовых хранилищ от ударов Политика, 15:32
МЧС предупредило москвичей о сильном ветре до 17 м/с Общество, 15:28
Онлайн-курс Digiital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Чемпион КХЛ продлил контракт с лучшим бомбардиром Спорт, 15:27
Непомнящий поднялся в рейтинге FIDE после турнира претендентов Спорт, 15:13
Над Белгородской областью сбили еще один беспилотник Политика, 15:06
Жена раненного в зоне военной операции Пашаева исключила угрозу его жизни Политика, 14:56
Лавров объяснил таджикскому министру проверки на границе Политика, 14:46
Третьяк назвал Сергея Федорова потенциальным тренером сборной России Спорт, 14:37
Лукашенко заявил о желании построить вторую АЭС в Белоруссии Политика, 14:32