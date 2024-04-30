Чемпион КХЛ продлил контракт с лучшим бомбардиром
«Металлург» продлил контракт с нападающим Данилой Юровым. Об этом сообщается на сайте магнитогорского клуба КХЛ.
Новое соглашение с 20-летним игроком рассчитано до конца сезона 2024/25.
В прошедшем сезоне Юров в 62 матчах регулярного чемпионата набрал 49 (21+28) очков при показателе полезности +39. Он стал лучшим бомбардиром «Металлурга».
Кроме того, Юров побил рекорд Владимира Тарасенко по очкам, набранным в регулярном чемпионате для игроков до 21 года (сезон 2011/12, 47 очков).
В плей-офф форвард принял участи в 23 матчах и набрал 9 (6+3) очков. «Металлург» стал обладателем Кубка Гагарина.
В 2022 году Юров был выбран в первом раунде драфта НХЛ «Миннесота Уайлд» под общим 24-м номером.
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